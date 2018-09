Bolets, abans d'hora gràcies a les pluges

L'abundància de precipitacions de la temporada estival ha provocat que els bolets vulguin treure el cap abans d'hora en comparació amb anys anteriors just a les portes de la tardor. Segons el tècnic del Museu dels Volcans d'Olot Jordi Zapata, «la meteorologia de mitjans de juliol cap aquí ha estat relativament humida i sense vent, fet que ha afavorit el sorgiment de fongs». Aquestes circumstàncies han impulsat el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat a organitzar una campanya divulgativa per fomentar mesures de respecte als boscos durant l'època de recol·lecció de bolets. Juntament amb la Fundació Món Rural i diverses entitats socials del sector primari, s'està distribuint un vídeo amb consells per mitjà de les xarxes socials.

«Hem tingut pluges molt bones arreu de les comarques gironines. Com que els fongs funcionen amb temperatura i humitat, els bolets van començar a sortir a les zones d'alta muntanya cap a mitjans de juliol. Excepte la puntual onada de calor que vam viure, la meteorologia s'ha regularitzat i ara tenim un ambient favorable per al naixement de bolets», apunta l'observador meteorològic i tècnic del Museu dels Volcans d'Olot Jordi Zapata. El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha volgut conscienciar la població sobre les mesures de respecte que s'han de tenir presents al medi natural, sobretot en èpoques de majors concentracions com és la temporada boletaire, a partir d'una campanya de divulgació sota el lema «Cuidem el medi natural». Per fer-ho, la Direcció General dels Agents Rurals del DARP ha editat 10.000 fulls a mà amb diverses recomanacions que es pretenen distribuir directament als recol·lectors de bolets del territori. El Departament també vol fer arribar la informació als ajuntaments i consells comarcals de les comarques pirinenques i prepirinenques on es trobaria el nucli de l'activitat boletaire.

A més a més, el DARP, la Fundació Món Rural i diverses entitats del sector primari estan promocionant un vídeo divulgatiu que explica les funcions del bosc i que ofereix una sèrie de recomanacions a seguir d'autoprotecció i de respecte cap al medi ambient que no només s'han de practicar durant la temporada de bolets, sinó que s'han de dur a terme en tot moment. De forma més detallada, la producció audiovisual que ja circula per via digital ha estat fruit d'una col·laboració amb el Departament, la Fundació Món Rural, el cos d'Agents Rurals, la Federació de Caça de Catalunya, Unió de Pagesos, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya i la Societat Catalana de Micologia. El vídeo s'emmarca en la campanya informativa «Respecta l'equilibri al Món Rural», un projecte que lidera la Fundació Món Rural a través del Grup de Pedagogia en la Gestió del Medi Natural.



Consells per protegir el medi

Les principals recomanacions per tenir cura del medi ambient que proposa la Generalitat se centren a no llençar deixalles, respectar les propietats privades, deixar pas a la resta de vehicles quan s'aparqui el cotxe en zones properes a les vies forestals i vigilar no estacionar en camps, prats o entrades de camins. El Departament recomana deixar una distància mínima de seguretat amb els animals i no molestar-los, portar el gos lligat o controlat per evitar que causi incomoditats i evitar deixar oberts els tancaments per a bestiar. També es recomana avisar a algú quan marxem al bosc, adoptar mesures d'autoprotecció com ara anar ben equipat i comptar amb dispositius per no perdre's. Zapata subratlla que «les espècies de bolets que no coneixem les hem de deixar» per evitar que el bosc envelleixi i perdi vida. El mateix afegeix que ens hauríem d'interessar més per allò que no coneixem i «gaudir de l'espectacle que ens ofereix la natura».