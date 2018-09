Una colònia de 1.500 abelles obliga a tancar un parc públic de Ripoll

El parc de la plaça de la Sardana de Ripoll està tancat des del vespre del dimarts, dia 18 de setembre. El motiu és una nombrosa colònia d'abelles, unes 1.500, que s'ha instal·lat en un dels arbres dels parc. Dimarts al vespre, les persones que estaven en el parc van notar una presència d'abelles superior a la normal. Van mirar d'on sortien i van veure com de la copa dels arbres penjava com un gran raïm negre. S'hi van apropar i van veure que eren abelles.

Tot seguit, van avisar la Policia Municipal, que va precintar el parc de la plaça de la Sardana. Es tracta d'un parc pròxim al col·legi públic Joan Maragall. Per això està força concorregut després de l'horari escolar. Ahir a la tarda, sota les indicacions dels apicultors, van començar els treballs de treure la colònia d'abelles. Es tracta d'una feina complicada perquè cal trobar l'abella reina perquè les altres la segueixin. Un cop l'han trobada, la posen dins d'una capsa i recuperen les abelles perquè creïn un rusc en un altre lloc.



Espècie protegida

La feina encara es complica més pel fet que les abelles són una espècie protegida i la feina de retirar les abelles ha de seguir uns protocols pensats per garantir la supervivència de la colònia. En tot cas, treure la colònia d'abelles va donar feina al personal de l'Ajuntament de Ripoll durant bona part de la jornada d'ahir i no la van poder completar. Ho faran avui.

El cas de Ripoll no és aïllat: fa dos anys, la policia local d'Olot va haver de tancar la part superior del Firal perquè s'hi havia instal·lat una colònia. Llavors es va saber que, en dies anteriors, havien detectat d'altres colònies d'abelles en diferents llocs de la ciutat, cornises, arbres i balconades.

En tot cas, l'Ajuntament de Ripoll, ahir, va informar que el cas de la colònia del parc de la plaça de la Sardana, de moment, és únic i que no tenen notícies d'altres colònies escampades per la vila.

Les colònies d'abelles solen provenir de ruscs silvestres establerts al bosc. Ripoll és una localitat voltada per un entorn natural privilegiat en el qual els boscos de pi negre són abundants. També hi ha aigua en abundància i, enguany, més. Es tracta d'una situació que afavoreix la creació de ruscs silvestres. Això no obstant, quan són molt abundants i dins dels nius és dona la circumstància de coincidir més d'una reina, es forma el fenòmen de les colònies. Una de les reines decideix establir-se pel seu compte i reuneix un grup d'individus entre obreres i soldats i marxen a la cerca d'un lloc propici per a la creació d'un nou rusc. Ara, localitats com Ripoll, plenes de jardins amb abundància de flors, grans quantitats d'arbres i aigua en abundància, són un lloc que per a les abelles pot ser propici per la creació d'un rusc.



Tornar-les al bosc

Si no es detecten, construeixen el rusc de la mateixa manera que ho farien en un bosc. Això no obstant, sempre són detectades per algú o altre i, sobre la base dels protocols establerts per la llei, les colònies són retirades pels ajuntaments per tornar-les al bosc o posar-les dins d'una instal·lació destinada a la producció de mel perquè les abelles són un valor.