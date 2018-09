Conveni per promoure l'activitat física a l'atenció primària del Baix Empordà

Els centres d'atenció primària del Baix Empordà promouran l'activitat física entre els seus usuaris amb un nou conveni entre els Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE) i Run Woman Run, un espai de trobada per a la pràctica esportiva.

A partir d'avui, els ambulatoris baix-empordanesos oferiran informació dels serveis de trobades per a la pràctica esportiva que ofereix Run Woman Run a tots aquells usuaris i usuàries que per a la seva casuística puguin necessitar d'iniciar activitat física. A banda dels CAPs, aquesta informació també s'oferirà a l'hospital de Palamós i, en concret, als serveis de medicina interna, nefrologia, pneumologia i cardiologia.

Run Woman Run és un projecte nascut per introduir-se a la pràctica esportiva acompanyat d'altres persones. Planteja diferents modalitats d'exercici d'intensitat suau i moderada per adaptar-se a tots els nivells. En concret, són trobades de marxa nòrdica, caminades, introducció al córrer i un grup de corredors.

Totes les trobades es realitzen a través de Twinapp Running, una aplicació de fàcil ús que posa en contacte esportistes de tots els nivells i permet informar de l'horari, el lloc de trobada i dels diferents assistents, a més de les incidències o modificacions, en el cas que n'hi hagi, a través de la missatgeria interna de l'aplicació.

L'acord, de durada d'un any, ajuda l'SSIBE a complir amb els objectius establerts dins el Pla d'Activitat física, Esport i Salut de la Generalitat com la recomanació d'activitat física per a una bona salut i aconseguir una població més activa i alhora fer més accessible l'esport al Baix Empordà.

El conveni l'han signat Lluís Puig, president dels Òrgans de govern d'SSIBE, i Judith Hidalgo, presidenta de l'Associació Run Woman Run, i s'emmarca dins la Setmana Europea de la Mobilitat, que aquest any es presenta sota el lema «Combina i mou-te».