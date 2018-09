Creu Roja tanca l'estiu amb prop de 4.000 intervencions i 26 rescats a les platges

Creu Roja ha tancat l'estiu a les nou platges del litoral gironí on ha tingut presència amb 4.000 intervencions entre les quals hi ha hagut 26 rescats i 3.490 assistències sanitàries. 47 persones han estat evacuades a hospitals.

L'entitat ha informat que la majoria de les intervencions han estat relacionades amb ferides i traumatismes lleus, l'exposició excessiva al sol i patologies prèvies de les persones usuàries que van manifestar símptomes durant la seva estada a la platja on Creu Roja tenia desplegats seixanta professionals.

La majoria dels atesos eren majors de 65 anys i menors a causa de ferides, contusions lleus, cops de calor o menors extraviats.

També s'han atès patologies prèvies o malalties cròniques que s'han vist incrementades per factors com l'efecte de les altes temperatures o la deshidratació.

Entre les intervencions remarquen l'atenció a persones estrangeres que desconeixien l'idioma i les condicions de la platja.

Finalment, entre els banyistes joves, s'han fet intervencions perquè en alguns casos adoptaven conductes insegures o imprudent, per omissió o desconeixement, com l'accés per zones no permeses o perilloses; es banyaven sota l'efecte del consum de substàncies, o s'allunyaven massa de la costa.

Més enllà de les assistències sanitàries o dels rescats, Creu Roja posa de manifest que s'ha fet una tasca d'assistència social com el bany adaptat per a persones amb mobilitat reduïda en quatre platges; la recerca de persones extraviades, així com activitat mediambientals i de temps lliure o els tallers de primers auxilis a peu de platja, entre d'altres.

L'entitat s'ha bolcat alhora en la prevenció d'accidents llançant 2380 missatges preventius a banyistes i embarcacions.