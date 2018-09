Demanen canviar el lloc de la parada de l'autobús de Besalú

L'opció de canviar de lloc la parada de l'autobús situada a l'avinguda Lluís Companys de Besalú encapçala el llistat de propostes per als pressupostos participatius del 2019 amb 35 punts. Segons va explicar ahir la tinent d'alcalde, Fina Surina, la parada està situada al centre de la travessera del poble, per la qual cosa molesta. Quan coincideixen dos autobusos a banda i banda, fan esperar els conductors.

El canvi de lloc de la parada de l'autobús és una de les 13 propostes finalistes del procés de selecció del pressupost participatiu de Besalú.

Fa uns mesos, quan van iniciar el procés, hi havia 107 propostes, de les quals en van quedar 50. El dilluns, dia 17 de setembre, va tenir lloc la darrera reunió del taller del pressupost participatiu i els participants van fer la selecció de les 13 propostes finalistes. Es tracta de propostes que no poden superar una inversió de 50.000 ?. Entre les altres propostes hi ha les de posar bandes reductores de velocitat (29 punts), posar un aparell elevador a les escales de can Camps (28 punts) o retolar les cases amb valor patrimonial.