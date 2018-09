Detenen a tres homes en dos dies per intentar robar en domicilis de Girona i Sils

Els Mossos d'Esquadra van detenir a principis d'aquesta setmana a tres homes en dos dies per intentar robar en domicilis del Gironès i la Selva Interior.

El primer cas va succeir a quarts de sis de la tarda del dia 17 de setembre quan es va activar l'alarma d'un habitatge de la ciutat de Girona. En arribar al lloc, els agents van observar que els barrots d'una finestra de l'habitatge estaven serrats, que la persiana estava forçada i s'escoltaven sorolls a l'interior. Els agents van accedir a dins de la casa i van localitzar un home amb una llanterna i una bossa amb tornavisos. Davant les evidències, el van deternir com a presumpte autor d'un delicte contra el patrimoni.

Per altra banda, a quarts de dues de la matinada del 18 de setembre, els mossos van ser alertats per la Policia Local de Sils d'un possible robatori en una casa de la localitat. En aquest cas, els agents van trobar que el domicili violentat presentava danys al pany de la porta. En accedir-hi van comprovar que a l'interior hi havia dues persones en una de les habitacions. Els lladres duien una motxilla amb diverses eines com tornavisos, claus angleses i tenalles que suposadament van utilitzar per cometre el fet delictiu. La policia va detenir als dos homes com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força interior de domicili.

Els lladres, d´entre 19 a 38 anys, tots de nacionalitat espanyola, van resultar ser veïns de Salt, Sils i Parets del Vallès. Els detinguts - alguns d'ells amb antecedents - van passar el dia 18 de setembre a disposició dels jutjats d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona i Santa Coloma de Farners, els quals van decretar la seva llibertat.