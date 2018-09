L'estiu acaba amb un 35% més de víctimes mortals en accidents viaris

Entre el 22 de juny i l'11 de setembre d'aquest 2018, un total de 27 persones han perdut la vida en 22 accidents mortals a les comarques gironines. Una xifra que suposa un increment del 35% respecte a l'any anterior, quan van morir durant aquest mateix període temporal 7 persones menys. Tot i això, aquestes xifres encara queden lluny del nombre de víctimes i accidents registrats durant l'any 2010, 48 i 39 respectivament.

Pel que fa a l'àmbit català, durant aquests quatre mesos hi ha hagut 52 persones mortes en 41 accidents mortals. Durant el mateix període de l'any passat, hi va haver 45 víctimes mortals en 38 sinistres viaris, un fet que suposa un increment del 16% dels morts i del 8% dels accidents mortals respecte del mateix període de l'any passat. Les xifres de sinistralitat mortal durant l'estiu han registrat una certa contenció respecte als mesos previs tot i que la primera quinzena d'agost va ser especialment tràgica perquè es van produir diversos accidents de trànsit amb més d'una víctima mortal.



«Un 16% sense cinturó»

Durant la roda de presentació del balanç estival, el director del Servei Català de Trànsit (SCT), Juli Gendrau, va destacar - en l'àmbit català - l'augment del 112% aquest estiu d'accidents mortals amb dos vehicles implicats en comparació amb el mateix període del 2017. A més va voler remarcar que «un 16% de les víctimes mortals no portaven cinturó de seguretat. «Hi ha un descens de l'ús del cinturó i això l'any 2018 no pot ser», va subratllar. Des de principis d'any, s'han iniciat un total de 840.068 expedients sancionadors, dels quals en primer lloc hi ha aquells relacionats amb la velocitat, en segon lloc els relatius a drogues i alcohol, i un tercer relacionat amb els casos d'ús del mòbil i altres sistemes de comunicació.

D'altra banda, el director de l'SCT va expressar l'especial preocupació per l'increment de la sinistralitat dels motoristes: «Estem lluny del nostre objectiu, que és reduir la xifra registrada l'any 2010» i va afegir que la major part dels sinistres d'aquest col·lectiu són sortides de via. També va fer èmfasi en l'augment dels vianants atropellats, «la majoria provocats per avaries».

Pel que fa als factors de risc, Gendrau va destacar que s'ha detectat un increment de les velocitat mitjanes a les carreteres catalanes i que el 46% dels conductors sancionats per alcoholèmia, duplicaven, triplicaven o superaven encara més la taxa màxima d'alcoholèmia permesa.



Seguint el Pla de Contenció

Paral·lelament, el Conseller d'Interior, Miquel Buch, va dir que «tot i que les dades de l'estiu mostren una certa contenció, no podem estar satisfets». En aquest sentit, Buch va explicar que des del Departament es continuarà treballant en el pla de contenció dels accidents, que es va posar en marxa el passat mes d'abril, i va anunciar que «es faran controls de 24 hores amb la col·laboració entre els Mossos d'Esquadra i les policies locals i per tot el país».

A més a més, el conseller va anunciar que «un cop acabat l'estiu, es farà una nova distribució d'aquells trams de via on cal més presència policial en funció de la mobilitat durant la temporada de tardor i hivern». Buch també va apel·lar a la corresponsabilitat de la resta dels ocupants del vehicle de qui va dir que «tenen tot el dret d'exigir responsabilitat i concentració màxima al conductor». «Els altres ocupants del vehicle també poden salvar vides» va afegir.

Finalment, el cap de la Comissaria General de Mobilitat, Joan Carles Molinero, va fer un balanç «moderadament positiu» dels primers 5 mesos d'aplicació del pla de contenció per minimitzar els accidents de trànsit. «Ha reduït un 18% les víctimes mortals».