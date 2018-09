El Pla de l'Estany aposta per l'atenció precoç i el desenvolupament infantil

El Ple ordinari del Consell Comarcal del Pla de l'Estany que va tenir lloc ahir es va centrar a tractar diverses iniciatives socials que afecten la comarca, a banda d'altres qüestions referents a la gestió de residus, als estatuts del Consorci per la Normalització Lingüística o al servei de transport escolar. L'ordre del dia de la sessió ordinària que es realitza cada dos mesos va tenir lloc ahir a les set del vespre a la seu del Consell Comarcal del Pla de l'Estany amb una proposta de quinze punts per abordar.

Punts destacats



Un dels temes que el president del Consell Comarcal, Jordi Xargay, més destaca és el punt número onze del dia, que fa referència a la proposta de sol·licitud de Conveni per a la prestació dels serveis de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) a Banyoles. El president comenta que aquest tipus de conveni és per un any més amb l'objectiu d'oferir 6.000 hores de servei arreu de la comarca.

L'altre dels punts que Xargay ressalta és el que ve a continuació i que consisteix en una proposta d'actualització de les dades relatives a la sol·licitud del nou Conveni per la prestació del Servei d'Ocupació i Inserció (SOI) i el Centre Ocupacional (CO) al Centre El Puig de Banyoles. El president concreta que aquest nou conveni preveu 10 places per al SOI i 36 places per al CO, argumentant que «ens adaptem a les persones que entren al centre a través d'un conveni que permet aquesta adaptació» i que es fa a cada inici de curs escolar. El següent punt important en l'àmbit social és el penúltim de la llista i se centra en una proposta d'aprovació per l'encàrrec mitjançant un conveni pel Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) a la comarca destinat a l'empresa pública SUMAR, Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya, SL. Xargay concreta que es pretén oferir 30.000 hores de servei a l'any.

«Aquest és un conveni nou que hem fet perquè ho porti una sola empresa pública, ja que abans era responsabilitat d'un conjunt de diverses companyies», aclareix el president. A banda de les temàtiques socials, una altra de les qüestions que es van abordar es troba al número 9 de la llista i es basa en una ratificació de modificació de contracte de la recollida de residus amb Urbaser, SA y Anfruns Garriga, SL, UTE. Xargay explica que aquest estiu es va decidir reforçar el servei de recollida de residus a causa d'un augment del volum. El president enumera algunes de les accions com ara l'augment d'un dia de recollida a Banyoles, l'increment de la recollida selectiva arreu de la comarca i la introducció d'una persona responsable de revisar els contenidors diàriament. En el ple també es van abordar altres temàtiques com ara una proposta de ratificació de la modificació dels estats del Consorci per la Normalització Lingüística i una ratificació dels decrets de Presidència d'aprovació d'addendes al contracte del servei de transport escolar obligatori.