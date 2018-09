Sant Jaume de Llierca reclama la reforma de la travessera de l'N-260 a l'Estat

L'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca reclama la reparació de la travessera de l'N-260, ara titularitat del Ministeri de Foment, o un ajut d'1 milió d'euros perquè l'Ajuntament pugui contractar les obres. L'alcalde de Sant Jaume de Llierca, Jordi Cargol, ha demanat una reunió amb el subdelegat del govern de l'Estat a Girona, Albert Bramon, per tal d'accelerar la reparació del tram de carretera. Ha explicat que la reparació condiciona el traspàs de la travessera, ara titularitat del Ministeri de Foment, a l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca.

Cargol ha expressat la seva confiança en el fet que l'entrevista amb el subdelegat del govern serveixi per a una acció de millora de la travessera i per fer el traspàs de titularitat. La travessera ara és del Ministeri de Foment i la idea és que passi a ser de l'Ajuntament de Sant Jaume. El traspàs de titularitats fa temps que hauria d'estar fet perquè la travessera, des que van obrir primer la variant i després l'A-26, fa la funció de carrer principal del poble.

Des de la posada en servei de la variant que existeix el projecte d'urbanització de la travessera. El projecte consisteix a eixamplar les voreres, enjardinar-les, establir aparcaments, canviar l'enllumenat, posar mobiliari urbà i plantar arbres, renovar el clavegueram, les conduccions elèctriques i la xarxa d'aigua i posar un paviment nou. Més o menys, deixar la travessera com han fet a Castellfollit de la Roca i Besalú, localitats on, quan van tenir variant, van convertir les travesseres de la carretera en avingudes i la titularitat va passar als ajuntaments.

Entre el 2004 i el 2007, van tenir lloc les obres de construcció de l'autovia. Llavors, el Ministeri de Foment va fer servir la travessera com a vial de pas per als camions de l'obra. Com que es va estalviar un vial de pas i la travessera va quedar afectada, el Ministeri es va comprometre a fer la urbanització i a invertir-hi un milió d'euros.

El 2009, semblava que el projecte es faria realitat. Llavors, l'obra va sortir publicada en els pressupostos de l'Estat. Això no obstant, la crisi econòmica va impedir que el Ministeri de Foment fes l'obra. No es va tornar a parlar de la travessera fins que, fa 2 anys, una empresa situada a l'entrada de la via va demanar permís per fer un mur. L'Ajuntament li va concedir el permís, però l'empresa es va trobar que també necessitava el permís del titular del camí: el Ministeri de Foment.

Va ser quan l'alcalde, Jordi Cargol, va anar a demanar el permís i es va trobar que li van dir que era el moment de fer el canvi de titularitat. Llavors, l'alcalde va respondre que encara hi havia pendent el milió d'euros compromesos en el temps de les obres de l'autovia. El permís d'obres va quedar aturat fins fa poques setmanes, quan l'alcalde es va tornar a reunir amb Carreteres i es van comprometre a atorgar el permís per fer el mur.

Això no obstant, la reforma i el canvi de titularitat van quedar pendents. De tota manera, l'alcalde, Jordi Cargol, ha indicat que confia en una resolució ràpida perquè Sant Jaume pugui disposar d'una avinguda en comptes d'una carretera.