El segon escorcoll a la Jonquera i Lloret de Mar

El d'ahir no és l'únic operatiu contra les falsificacions que ha tingut lloc a la demarcació en els darrers dies. Fa només dues setmanes, un operatiu del cos de la Guàrdia Civil contra les falsificacions es va centrar en la marca Michael Kors. En aquella ocasió, els agents van entrar a establiments de la Jonquera i també de Lloret de Mar i van acabar comissant 3.000 peces amb un valor al mercat de 534.000 euros. Precisament, en algunes de les botigues que es van inspeccionar llavors, ara els Mossos també hi han actuat. La zona fronterera és un punt on, normalment, hi actua sovint la policia per aquest tipus de delictes. També a les zones costaneres, on es detecta la venda de productes falsificats de marques en botigues de souvenirs.