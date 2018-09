La UIC i AB Biotics s'uneixen per investigar en probiòtics

La biotecnològica AB Biotics, d'origen gironí, i la Universitat Internacional de Catalunya han signat un acord de col·laboració per tres anys per desenvolupar projectes de recerca centrats en els probiòtics. En concret, les dues entitats treballaran conjuntament en el desenvolupament d'un programa per estudiar la producció bacteriana de grànuls de polifosfat com a eina per a la millora dels símptomes associats a la Síndrome de l'Intestí Irritable.

El programa també se centra a estudiar la caracterització metabòlica de més de 500 soques bacterianes, per seleccionar les més apropiades per fer front a diferents patologies humanes que afecten diferents àrees, com la salut cardiovascular, oral, vaginal o gastrointestinal, i el desenvolupament de probiòtics per a la salut infantil.