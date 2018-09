Uns 200 usuaris a l'any al programa d'atenció precoç a la psicosi de Girona i Blanes

Els equips d'atenció precoç a la psicosi de Girona i Blanes atenen, de mitjana, més de 200 persones a l'any. Segons les dades de l'Institut d'Assistència Sanitària, que gestiona el programa per detectar i tractar de forma precoç el trastorn psicòtic incipient en persones d'entre 14 i 35 anys, els dos equips consolidats que hi ha a la regió sanitària de Girona atenen, de mitjana 134,89 persones l'any en el cas del Gironès i el Pla de l'Estany i 77,33 al de la Selva Marítima. Des de finals del 2017, l'IAS ha estés el programa a dues comarques més, amb un equip a Figueres i a Platja d'Aro. D'aquests nous equips –integrats per un psiquiatre, un psicòleg clínic, un treballador social i un infermer– encara no hi ha dades, però s'han incorporat als programes de Girona 375 persones i 183 a Blanes. L'efectivitat d'aquests programes es mesura amb un indicador anomenat «període de psicosi no tractada», és a dir, les setmanes que han transcorregut entre l'aparició del primer símptoma i el tractament efectiu, preferentment farmacològic. Com menor sigui l'interval, més eficaç es considera el programa. En aquest sentit, els dos programes obtenen un resultat de vuit setmanes, un període de psicosi no tractada òptim. La continuïtat assistencial supera el 83% en el cas de Girona i el 87% a Blanes i la freqüentació de visites per persona a l'any és de 20.

Destaquen com a indicadors de qualitat el percentatge de persones que reben un tractament psicològic (70,80 al Gironès i 66,09% a la Selva) i la millora clínica de les persones ateses, que se situa en ambdós casos a prop del 80%, segons l'IAS. Els equips funcionen de manera transversal amb els centres de salut mental d'adults i infantil i juvenil i donen suport als professionals de l'atenció primària, serveis socials i professionals d'educació.

«És vital proporcionar el suport adient a la persona en el seu entorn i a la família, així com treballar amb el pacient uns hàbits de vida saludables per minimitzar l'impacte del trastorn en la seva vida», explica el cap de Programes de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de les comarques gironines, Jordi Cid. El seguiment de les persones ateses al programa dura cinc anys.

L'hospital Santa Caterina de Salt va acollir ahir a la tarda una jornada centrada a com abordar la psicosi i la seva intervenció precoç.