Afers Socials negocia amb diferents municipis la creació de places tutelades per reubicar els joves

El Departament d'Afers Socials va qualificar de fet «puntual, menor», que joves immigrants desemparats hagin hagut de dormir en comissaries perquè els centres de menors estan plens. Ahir al matí, des de la Conselleria van assegurar que aquest episodi havia començat 48 hores abans i que estava negociant amb diferents municipis, també de Girona però que no va concretar, per poder oferir més places tutelades. També va aclarir que el sistema està ple i que aniran reubicant els joves a mesura que hi hagi vacants.

Les xifres facilitades pel Departament deixen clar l'increment de menors a Catalunya sense l'acompanyament de cap adult, un fet que gairebé s'ha multiplicat per 4 en tres anys: el 2015 van ser 377; el 2016, 684; el 2017, 1.489; i des de l'inici de 2018 ja són 1.944. Per refermar l'impacte del fenomen, des de la Conselleria van subratllar que només durant el juliol i l'agost han arribat més de 900 menors a Catalunya, sense especificar quants han arribat a les comarques gironines.

De fet, per atendre aquesta «allau» de Menors Estrangers No Acompanyats (MENA, tal com els tipifica l'administració) i segons va publicar el diari Ara, el Govern ha creat 230 places repartides en tres centres nou d'emergència i un de primera acollida. En aquest sentit, des d'Afers Socials van remarcar que cada setmana obren centres arreu del territori i van recordar que entre el juny de 2017 i aquest agost han obert 10 centres a Girona que ofereixen 138 places tutelades. El Departament va afirmar que se n'obriran més, però va apuntar que això depèn de la col·laboració dels municipis i de les entitats del territori.



El menys temps possible a la policia

A l'hora d'explicar els motius de la saturació, Afers Socials es va remetre al tancament d'un centre de cribratge al barri barceloní d'Hostafrancs ara fa un mes, que fins i tot va obligar a utilitzar la seu de la Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència. Ara, aquest primer pas es realitza en un centre al Masnou, ja saturat.

La Conselleria va remarcar que la llei obliga a què els joves passin primer per la policia, que intenta identificar-los, confirmar que són menors i determinar si estan desemparats, però també va assegurar que la voluntat de la DGAIA és que hi estiguin el menys temps possible.