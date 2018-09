Els búnquers d'Alp i Toses criden a un gran nombre de turistes europeus

Els ajuntaments d'Alp, a la Cerdanya, i Toses, al Ripollès, projecten convertir el patrimoni conformat pel més d'un centenar de búnquers construïts a partir de la dècada dels 40 entre els dos termes municipals en un reclam turístic. La iniciativa vol ser un pas més a les visites guiades que, des de fa tres anys, es duen a terme per algunes zones on s'han localitzat elements d'aquesta tipologia i en les quals hi han participat unes 150 persones aquest estiu. La intenció és que aquest nou producte sigui complementari al del Parc dels Búnquers de Montellà i Martinet (Cerdanya), pel qual han passat més de 3.000 persones en els primers vuit mesos de 2018 i on s'ha detectat un interès creixent per part dels visitants procedents del centre d'Europa. En el límit que separa els termes municipals d'Alp i Toses, són visibles alguns dels búnquers que formen part de la denominada Línia P del Pirineu, que es va començar a construir en temps de postguerra i per ordres del dictador Francisco Franco, ja que pensava que la serralada podia convertir-se en el punt d'entrada d'una hipotètica invasió. El projecte, que s'estenia des del cap de Creus fins a Hendaia, en contemplava fins a 10.000, dels quals se'n van acabar executant pràcticament la meitat. La localització i recuperació d'una part d'aquests elements patrimonials genera un interès creixent entre la població local i els visitants. És per aquest motiu que l'Ajuntament d'Alp i el de Toses volen promoure conjuntament un nou producte turístic basat en els búnquers de la línia. La idea és que amb el material obtingut fins ara i el que els arribi d'un grup d'alumnes del Màster d'Història Contemporània i Món Actual de la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) es pugui perfilar la manera de donar-los a conèixer. La localització ha estat una tasca que, d'entre altres, ha anat a càrrec de Pere Secases, que l'ha duta a terme de forma voluntària i a partir d'un treball de recerca de Batxillerat que va fer el seu nebot. Des d'aleshores ha trobat uns 350 búnquers, xifra que podria ser superior, ha dit, si no fos perquè «l'exèrcit no cedeix els mapes de certs centres de resistència».



Milers de visites

La potenciació d'aquests búnquers com a reclam turístic vindria a complementar l'oferta del Parc dels Búnquers de Montellà i Martinet, que va obrir portes el 2007 i pel qual hi han passat més de 3.000 persones des de principi d'any. El centre d'interpretació ha constatat en els darrers tres anys un creixement de visitants procedents centre d'Europa, principalment dels Països Baixos i Bèlgica. La coordinadora del Parc dels Búnquers té clar que la construcció d'aquesta obra només es basa en una «obsessió» del franquisme i ressalta el fet que es dugués a terme en un moment de postguerra, en què la societat estava «patint misèria». López també explica que la Línia P mai es va arribar a fer servir i, a més, diversos analistes han pogut constatar que, en cas d'una invasió, aquesta «no hauria estat efectiva».