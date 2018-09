Creen un comitè per impulsar un pla de gestió de la sèpia a les badies de Pals i Roses

L'Escala (Alt Empordà) acollirà aquesta tarda la creació d'un comitè de cogestió que tindrà com objectiu aprovar un pla de gestió de la sèpia a les badies de Pals (Baix Empordà) i Roses. El sector reclama des de fa temps la necessitat de fer un pla de gestió específic per regular i preservar aquesta espècie a les aigües marítimes entre el cap de Begur i l'illa de Maça d'Oros. Es tracta de la primera iniciativa d'aquestes característiques i s'emmarca en el Decret sobre el model de governança de la pesca professional que el Govern ha aprovat fa poc. L'han impulsat els pescadors de les confraries de l'Escala, l'Estartit i Roses i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims l'ha recollit com un referent per als nous plans de gestió pesquera de Catalunya.

El comitè s'encarregarà l'elaborar un pla de gestió específic per aquesta espècie definint les arts autoritzades, els ports de desembarcament i comercialització o l'establiment de períodes o zones de venda, entre d'altres.