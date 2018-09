Desenvolupen un projecte per apoderar els afectats d'esclerosi múltiple

Un projecte gironí ajudarà a apoderar els afectats d'esclerosi múltiple. Es tracta de Decisions Compartides en Esclerosi Múltiple, una web d'ajuda a la decisió per als pacients que han rebut un diagnòstic d'esclerosi múltiple. Aquest plataforma, en què s'ha implicat l'Agència de Qualitat i d'Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), pretén ajudar el pacient a col·laborar amb el metge a l'hora d'escollir la modalitat de tractament que millor s'ajusti a les seves necessitats.

L'eina ha estat desenvolupada per Lluís Ramió, cap de Neurologia dels hospitals Josep Trueta i Santa Caterina; Miguel Ángel Robles, infermer de recerca i assistencial, del Centre d'Esclerosi Múltiple de Catalunya (Cemcat) i del Grup de Recerca en Salut i Atenció Sanitària de la Universitat de Girona i Carme Beltran, de la Facultat d'Infermeria de Girona.

Entre d'altres, s'hi pot trobar la informació contrastada sobre la malaltia o en referència al tractament dels brots aguts i el tractament immunomodulador (per reduir el nombre de brots i l'impacte de la malaltia), amb els seus avantatges i inconvenients.

El projecte es va presentar ahir en el XPatient Barcelona Congrés, una trobada per abordar com la qualitat de la comunicació, la personalització i la telemedicina reverteixen en una millor atenció dels malalts en un escenari que estarà marcat per la transformació digital del sector.