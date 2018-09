Dos de cada tres catalans diagnosticats amb aquesta malaltia són dones

A Catalunya hi ha unes 44.000 persones diagnosticades de malaltia d'Alzheimer, i s'estima que n'hi ha unes 18.900 més que no han estat diagnosticades. La malaltia d'Alzheimer és la malaltia neurodegenerativa progressiva més freqüent entre les persones grans, és més habitual en dones que en homes i afecta, sobretot, als majors de 75 anys. Segons el darrer informe del Servei Català de la Salut (CatSalut) sobre les característiques i utilització de recursos sanitaris dels afectats per la malaltia d'Alzheimer, l'any 2016 es van diagnosticar més del doble de casos en dones que en homes.



Segons el nivell de renda

L'informe del CatSalut també ha analitzat el nivell de renda dels afectats per la malaltia. En aquest sentit, la taxa d'incidència incrementa a mesura que disminueix el nivell de renda, tant en els homes com en les dones i en els diferents grups d'edat. Aquest fet suggereix que els determinants socioeconòmics –com l'educació i l'ocupació– poden estar associats al risc de patir Alzheimer.

Pel que fa a la mortalitat, és superior en els homes que en les dones. En relació a la població catalana major de 64 anys, la mortalitat d'aquests pacients és de quasi cinc vegades superior. Les dones entre 65 i 74 anys són les que presenten un increment de mortalitat més gran, de més de set vegades el de les dones de la mateixa edat.