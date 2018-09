Girona Acull Carrer, comissaria, casa ocupada

Girona Acull, una organització social sorgida per donar suport i reivindicar els drets de les persones migrades i refugiades, fa mesos que acompanya els joves que es veuen obligats a abandonar els centres de menors de la Generalitat quan compleixen 18 anys. Precisament, aquest estiu, un d'ells va fer de pont entre un menor estranger desemparat que vivia al carrer i els Mossos d'Esquadra, on integrants de l'entitat el van acompanyar perquè el derivessin a un centre tutel·lat.

Girona Acull va recordar aquest episodi, que es va produir entre el 13 i el 14 d'agost, en preguntar-li pel fet que hi hagi joves passant la nit a les comissaries policials. Des de la plataforma van lamentar que en aquella ocasió, i al cap d'una bona estona d'espera, els van instar a marxar tot assegurant-los que el menor aniria a un centre. L'endemà, però, un membre de Girona Acull es va posar en contacte amb el noi i va descobrir que aquella nit va dormir a la comissaria. D'acord amb el mateix relat, la policia va adreçar el jove al centre d'acollida Oikia (adjunt al de la Misericòrdia) que gestiona la fundació Resilis, on va anar tot sol i li van dir que estava ple. L'alternativa que va trobar el menor, tal com van constatar les persones de Girona Acull que se'n van preocupar, va ser un pis ocupat a Sant Daniel. Tant per aquesta experiència com la gestió en general, ahir, des de l'entitat es van mostrar molt crítics amb l'administració a l'hora d'atendre els joves immigrants que es troben sols.