El govern d'Olot tira endavant el projecte de l'espai Cràter amb l'oposició d'Esquerra

La Junta de Govern de l'Ajuntament d'Olot d'ahir va encomanar la creació del projecte de mobilitat per a l'espai Cràter. A més, l'Ajuntament ha publicat un anunci en el qual demana un tècnic per contractar-lo i posar-lo al capdavant del projecte. A la sortida de la Junta, el regidor de Promoció Municipal, Estanis Vayreda (PDeCAT), va apuntar que l'Ajuntament compta amb el 85% del finançament cobert. Va comptar 1,8 milions d'euros de fons europeus, 1 milió de la Diputació de Girona i 600.000 euros en dues anualitats del Pla de Foment Turístic de la Generalitat.

Així doncs, queda 1 milió d'euros que, segons ell, l'Ajuntament el repartirà en 3 anualitats i se'n farà càrrec. Si tenim en compte que l'Ajuntament ja té els terrenys on s'elevarà el centre d'interpretació dels volcans més gran i més modern de Catalunya, l'espai Cràter podria començar a construir-se l'any vinent.

Vayreda va definir l'espai Cràter com l'actual repte d'un equip de govern que ha acabat la reforma del Firal, la gran obra del mandat 2015-2019 i necessita una obra emblema per a les eleccions del maig del 2019. Vayreda va justificar que, segons el seu criteri, Olot necessita un museu dels volcans perquè l'actual està obsolet i seria una atracció capaç d'atraure el turisme que visita la Garrotxa cap a Olot.

Vayreda va explicar que la motivació de l'equip de govern de PDeCAT-DC és «procurar que la gent es guanyi la vida». Segons ell, l'espai Cràter serà un instrument per a la millora de les possibilitats professionals dels olotins. Va valorar que l'obra mentre duri donarà feina als sectors relacionats amb la construcció i que quan estigui acabada suposarà un revulsiu per a l'hostaleria i en general tots els sectors que es beneficien del turisme. No tot l'Ajuntament coincideix amb Vayreda.



Esquerra aposta pel Nucli Antic

Mitja hora després d'acabada la presència de Vayreda davant dels mitjans, la candidata Anna Barnadas va obrir la posició d'Esquerra.

La cap del primer grup de l'oposició va definir que l'obra de l'espai Cràter serà un llast econòmic insuportable per a l'Ajuntament. Va dir: «Les subvencions que tenen són finals i, és clar, fins que l'obra no estigui acabada, l'Ajuntament haurà d'afrontar els pagaments».

Barnadas va valorar que, segons el seu criteri, «si l'Ajuntament vol ajudar el centre d'Olot, el que ha de fer és invertir al Nucli Antic i fer que la gent hi vagi a viure».

«L'única cosa que volen fer és portar gent», va dir. Segons ella, l'aposta turística vinculada als volcans s'ha de fer entre totes les localitats de la comarca. També va recordar que Olot disposa de valors turístics vinculats al medi ambient que es tenen en compte.

Va reconèixer que els grups d'esquerres tenen majoria a l'Ajuntament i que entre PSC, ERC, OeC i la CUP podent tombar propostes de ple al PDeCAT.