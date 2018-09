Teatre, correfoc i música per celebrar la Festa de la Santa Espina

El municipi de les Planes d'Hostoles celebra aquest cap de setmana les populars festes de la Santa Espina. El programa que comença avui i s'estendrà fins al dilluns, compta amb una trentena d'activitats per a tots els gustos i edats. Entre els actes, destaca l'obra de teatre de Quim Masferrer, el correfoc dels Diables de l'Onyar, el concert i ball de l'Orquestra Selvatana, així com l'elecció de l'Hereu i la Pubilla de les Planes d'Hostoles.

La festa arrencarà avui amb el pregó a partir de 2/4 de 8 del vespre a la plaça Catalunya. Enguany, els encarregats de dur a terme el discurs inaugural de la Festa de la Santa Espina seran els antics mestres de l'escola Sant Cristòfol. Abans, però, el bar La Llar acollirà la inauguració de l'exposició Les carrosses de Santa Espina.

La primera jornada de Festa Major també comptarà amb la representació de l'obra de teatre Bona gent, interpretada per Quim Masferrer. L'actor gironí –de Sant Feliu de Buixalleu– ret homenatge al públic en un espectacle únic i impossible de repetir perquè el públic n'és el protagonista. Un protagonista, o millor dit: molts protagonistes, que escriuran l'argument d'aquesta experiència.

La sala polivalent de les Planes d'Hostoles acollirà aquest espectacle a les deu de la nit. Tot seguit, hi haurà disco mòbil amb RLP Dj's Powernight.

Les activitats infantis i familiars ompliran la segona jornada de la Festa Major. Des de les 10 del matí i fins a les 7 de la tarda, el centre del poble s'omplirà de jocs de fusta, tallers participatius i parades d'artesania en el marc de la Fira del joc. També tindrà lloc l'espectacle infantil Rats de Campi qui pugui (12 h) i Musicirc de Cirquet Confetti (17 h), totes dues a la plaça Nova.

La jornada de demà també comptarà amb el correfoc i l'elecció de l'hereu i la pubilla. A partir de les 22.30 h les espurnes dels Diables de l'Onyar s'encendran i recorreran diferents carrers i places del municipi. El recorregut començarà al carrer Font i finalitzarà a la plaça Nova, on tindrà lloc un gran espectacle amb el foc com a principal protagonista.

Serà a partir d'1/4 d'1 de la matinada quan s'elegirà l'hereu i la pubilla 2018 de les Planes d'Hostoles. I, tot seguit, hi haurà ball amb la banda del Coche Rojo –un grup de versions– i RLP Dj's.

Els actes tradicionals es concentraran el diumenge. A les 10 del matí hi haurà l'ofici solemne cantat per la coral Retorn Planenc a l'església parroquial. Mentre que a la tarda-vespre tindrà lloc l'audició de sardanes, el concert i el ball de Festa Major a càrrec de La Selvatana. L'orquestra ofereix un ampli ventall de possibilitats musicals i d'espectacle, que van des del concert clàssic fins al ball de gala. L'ànim de renovació constant d'aquesta formació de Cassà de la Selva ha comportat la incorporació de joves intèrprets i cantants amb una gran preparació musical que, al costat de noms de prestigi que ja formen part de la història de la Selvatana, fan que dia a dia la formació cassanenca, que ja té 104 anys d'experiència i segueix assolint èxits en cada actuació, sigui una de les punteres de les comarques gironines i imprescindible en les grans festes.

La jornada de diumenge també comptarà amb el Concurs de pesca infantil (8 h) i l'entrega de premis a la plaça Nova (12.30 h), el Taller d'expressió artística a càrrec de Jesús Ruiz (16.15 h a sota les Voltes), i la projecció en pantalla gegant del partit del FC Barcelona contra el Girona FC (20.45 h a la sala polivalent).

L'últim dia de la Festa Major, el dilluns, estarà encapçalat per la música. A les 6 de la tarda hi haurà audició de sardanes amb la Cobla Ciutat Girona, acte que també comptarà amb el ball dels gegants i capgrossos. I a les 8 del vespre, després de la sardinada popular, hi haurà havaneres amb Les Anxovetes. La traca final de festa donarà per finalitzada les festes de la Santa Espina de les Planes d'Hostoles.