Artur Calsina, un senyor Delegat d'Ensenyament

Recentment ens ha deixat una persona amiga i col·laboradora entregada totalment a potenciar l'ensenyament a les comarques gironines, amb una dedicació i empenta més pròpies d'un emprenedor que d'un funcionari. Ens vam conèixer el 1974, quan el rector de la UPC em va nomenar director de la EUP i el MEC, coordinador d'FP i director del Centre Oficial d'FP ubicat als Salesians.

En relació amb la Politècnica, ell en va formar part des del primer dia del Patronat, que va contribuir tant al seu creixement i consolidació. Va autoritzar la col·laboració dels serveis tècnics de la delegació en la construcció de l'edifici PI del futur campus de Montilivi. Va permetre la cessió parcial de l'antic col·legi menor Pericot per ubicar els incipients laboratoris de l'Escola (control de qualitat de les aigües, LAPROCAR -laboratori d'indústries càrniques-, denominació d'origen de productes agroalimentaris, electrònica industrial, mecànica de fluids, assaig de materials?). Vam realitzar gestions compartides enfront l'Ajuntament per disposar dels terrenys del futur campus. Va donar suport logístic per impartir 70 conferències en instituts, associacions i entitats per donar a conèixer la posada en marxa tant de la Politècnica com del Pla d'FP Formació Professional. Va participar en la campanya de difusió en els mitjans de comunicació per donar a conèixer la nova oferta universitària i també va estar vinculat a la Formació Professional. Vull recordar d'antuvi que en tota la demarcació tan sols existien tres centres privats, de molt prestigi: l'ETP de Ripoll (De Soler&Palau), la SAFA de Blanes i l'Escola d'Hosteleria de Sant Narcís, del gremi d'Hotelers i Restauradors. Treballant colze a colze vam fer prèvia coordinació amb el MEC i consultes als Ajuntaments i a la COCI, vam planificar el pla per construir centres a les poblacions capital de comarca en terrenys cedits pels ajuntaments o provisionalment en edificis habilitats, establint els tipus d'estudis i equipaments dels laboratoris especialment rellevants en àmbits com l'automoció, l'electrònica, els tallers mecànics..., així com mobiliari d'aules i despatxos. Vam superar conflictes com ara l'ocupació parcial del Salesians i l'execució de les obres abans del contracte, però el curs va començar l'octubre a tots els centres i seccions. Per fi Girona deixava la cua a nivell estatal quant a la implantació de l' FP tant a nivell de 1r cicle Oficialía com de 2n cicle Maestría.

Plegats férem centenars de quilòmetres, sense vehicle oficial, i mantinguérem reunions de treball amb responsables locals i potencial professorat, seleccionant els més escaients tant per impartir docència com exercir els càrrecs directius.

Sense el saber fer, els dots de negociació i el tarannà modest però convincent de l'Artur, fóra totalment impossible.