CCOO alerta de la manca de seguretat en trens i estacions de rodalies

Comissions Obreres (CCOO) va presentar ahir a Girona un informe sobre les rodalies de Catalunya amb dades sobre l'evolució de les inversions, la situació de les infraestructures i propostes per millorar el servei. En el cas de les comarques gironines, un dels punts on van incidir especialment va ser la necessitat de reforçar la seguretat en trens i estacions de rodalies amb l'objectiu d'evitar agressions als treballadors, millorar la confiança dels passatgers i reduir els danys tant al mobiliari com a les instal·lacions.

El secretari general de CCOO a Girona, Bartomeu Compte, va afirmar que en algunes estacions de la província -sobretot les de l'Alt Empordà - hi ha «una percepció de risc» durant la franja horària compresa entre la tarda i la nit, una situació que es podria evitar si es disposés de més efectius. De fet, tal com es demostra a l'estudi, en els darrers sis anys s'ha perdut el 38,6% d'ocupació a Girona, una xifra que representa més d'un centenar de persones, un fet que el sindicat veu reflectit de manera directa en una pèrdua en la qualitat del servei. El secretari també va aprofitar per defensar la intermodalitat, amb coordinació d'horaris i facilitats per arribar més fàcilment als llocs de treball. Des del sindicat creuen que les rodalies haurien de preveure arribar fins a Portbou (ja que els trens de la nit no s'hi aturen) i la coincidència de freqüències amb les línies franceses. «Hi hauria d'haver una oferta per arribar als extrems de primera hora del matí i bastant tard a la nit, obrint els viatges de transport per necessitats de treball/escolars amb preus adequats», assenyala l'estudi presentat.



Un tren fins a Perpinyà

Una altra de les reivindicacions del sindicat és la voluntat de fer arribar la línia de Rodalies que va cap a Girona i Portbou fins a Perpinyà. Una mesura que facilitaria i potenciaria la mobilitat geogràfica dels treballadors a una banda i l'altra de la frontera. «Aquesta miniàrea, d'alguna manera, donaria activitat econòmica a l'Alt Empordà i serviria per fer que els empleats transfronterers poguessin treballar i desplaçar-se molt millor», va explicar Compte.

Per fer-ho possible, CCOO va avançar que ja s'havien reunit amb els sindicats de la Catalunya Nord i que havien realitzat els primers contactes amb el Govern espanyol i la Generalitat, que estudiaran quina podria ser la manera de fer-ho possible. A més de la connexió amb França, des del sindicat veuen necessari un rodalies fins a Puigcerdà amb uns horaris i uns serveis moderns. Una altra de les propostes sindicals és la millora dels decalatges, amb un màxim de 10 a 15 minuts. Actualment, des de CCOO van explicar que a Maçanet de la Selva aquests poden arribar a durar fins a mitja hora en alguns casos.



Propostes de millora

Per tal de poder millorar el servei de rodalies a la demarcació de Girona -en sintonia amb la resta de províncies de Catalunya-, el sindicat considera que cal impulsar la participació de les entitats socials en la gestió i la planificació de la mobilitat. També opina que és necessària la creació d'un grup permanent d'avaluació de la situació en el qual participin les administracions competents (com l'Estat i la Generalitat), juntament amb representants de les persones treballadores o agrupacions d'usuaris i usuàries.