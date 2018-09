Comencen els treballs per solucionar l'entrada a Besalú venint de Serinyà

La tala dels arbres i el desbrossament dels marges laterals del tram de la C-66 entre Serinyà i Besalú assenyala les obres de millora del tram, considerat un coll d'ampolla perillós entre dues vies de doble carril.

De moment, hi ha arbres tallats a la pujada de Fares i a la de Serinyà. La previsió és que, un cop el terreny estigui condicionat, comencin les obres d'eixamplament de la carretera amb un tercer carril i la construcció de tres rotondes grans i una quarta de dimensions més reduïdes. Ara, entre Besalú i Banyoles, uns 10 quilòmetres, no hi ha cap giratori per poder canviar de sentit sense fer una infracció i posar-se en situació de perill.

La previsió és que les obres durin uns 15 mesos, durant els quals la Generalitat invertirà 6,1 milions d'euros.

El projecte preveu una gran rotonda al final de la recta de Fares. Tindrà 66 metres de diàmetre. Ha de facilitar l'entrada a Besalú pel sud. Ara els conductors s'han de posar en un carril central i esperar que els vehicles provinents de l'autovia Olot-Besalú hagin acabat de passar. També ha de facilitar l'accés a la C-66 als conductors provinents de Besalú. En tot cas, ha d'evitar situacions de perill i sinistres.

Una rotonda de 40 metres facilitarà l'entrada i sortida del nucli de Serinyà. Es tracta d'una entrada ara força complicada, sobretot per als vehicles provinents d'Olot.

Poc després, a l'altura del bar les Coves, hi haurà una rotonda de 60 metres. Aquesta facilitarà l'accés nord a Banyoles i l'entrada a la C-66 dels vehicles provinents de la variant de Banyoles.

Al final de la recta de Fares per accedir al veïnat, ara, hi ha un carril central de desacceleració. Es tracta d'esperar que no baixin cotxes i travessar. El problema és que és un lloc de molt de trànsit i a vegades s'ha d'esperar molt. Ho solucionaran fent 2 carrils de desacceleració. Per aconseguir-ho, aquest tram tindrà 4 carrils.

A més dels giratoris i els carrils de desacceleració, la millora inclou estructures metàl·liques de separació i barreres de seguretat.



Pedaç

Les obres de millora d'aquest tram de la C-66 han estat criticades pel PSC a l'Ajuntament d'Olot, al Consell Comarcal de la Garrotxa i al Parlament de Catalunya. El PSC reclama el desdoblament de la carretera entre Besalú i Banyoles. Els socialistes argumenten que els habitants de la Garrotxa són els únics de Catalunya que no disposen de comunicació amb autovia fins a la capital de la província o amb la localitat més influent.

El portaveu del PSC a l'Ajuntament d'Olot, Josep Guix, en diferents ocasions, ha puntualitzat que Ripoll es comunica amb Vic amb autovia i que Berga ho fa amb Manresa. Guix ha recordat que existeix un projecte de desdoblament aprovat i que quan acabin les obres quedarà desat durant molt de temps.

Des del Consell Comarcal de la Garrotxa i l'Ajuntament d'Olot han fet gestions per al desdoblament, però els han respost que ara la Generalitat no el pot assumir. iet chirographi.

