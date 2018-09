David Marcé (l'Artur Mas del «Polònia») s'endú el Premi Banyolí de l'any 2018

Banyoles va viure ahir una nit de festa en celebrar la desena edició del Premi Banyolí de l'any 2018 al pavelló de la Farga. Enguany, la distinció ha anat destinada a l'actor David Marcé, cèlebre intèrpret de gran recorregut en el món de l'audiovisual català nascut a Esponellà. Actualment forma part de l'equip del Polònia de TV3, on ha interpretat els papers de l'expresident Artur Mas o el periodista Toni Cruanyes. El premi a la Trajectòria Professional es va atorgar a la mestra i educadora Lucía Pellejero, la Millor Iniciativa Social va dirigir-se al projecte Kumbalawé i el guardó de Millor Iniciativa Empresarial va ser per la Royal Distribution. El president de la Generalitat, Quim Torra, es va encarregar de presidir l'acte, que va aplegar unes 300 persones.

Foto de família dels premiats a l'acte que va tenir lloc al pavelló de la Farga de Banyoles. | Pere Duran / Nordmedia

El premi gros, el nomenament de Banyolí de l'any, va ser per a l'actor David Marcé. A banda de ser reconegut pel programa d'humor Polònia de la cadena pública catalana, també ha participat en les sèries Tiempos de Guerra, d'Antena 3 i El día de mañana, de Movistar+. El seu salt al món de la televisió va ser gràcies al Club Súper3, on interpretava el personatge de Rick, l'ajudant malvat del Senyor Pla. El premi a la Trajectòria Professional el va rebre la mestra d'origen navarrès Lucía Pellejero després d'haver-se dedicat 50 anys al món de l'educació a Banyoles, col·laborant també en diverses missions als països més necessitats. El guardó a la Millor Iniciativa Social va reconèixer la tasca d'inclusió i creixement personal del projecte Kumbalawé, dirigit als nens i nenes de famílies que no poden accedir a la formació en veu, cos i percussió. El premi a la Millor Iniciativa Empresarial se'l va endur l'empresa banyolina Royal Distribution, una companyia dedicada a productes d'alimentació i additius.

#QuimTorraNohiVagis

Amb el hashtag #QuimTorraNoHiVagis, la CUP Banyoles va emetre un comunicat demanant al president Torra que no assistís a un «premi totalment clientelar i elitista», segons la formació. El grup independentista considera que l'esdeveniment suposa una important despesa econòmica per al municipi i ressalta que «per a la CUP, tots som Banyolins de l'any».