El Pla de l'Estany instal·la un nou desfibril·lador a la seu del de Can Puig

El Consell Comarcal del Pla de l'Estany, amb seu al veïnat de Can Puig de Banyoles, ha instal·lat un desfibril·lador amb l'objectiu de poder tenir les eines necessàries per actuar de forma ràpida i efectiva en cas de parada cardíaca a la zona. La compra s'ha fet a través de la central de compres de l'Associació Catalana de Municipis (AMI) en conveni amb la Creu Roja.

El model de desfibril·lador és molt fàcil d'utilitzar, ja que dona les instruccions amb una veu clara i tranquil·la. Utilitza uns elèctrodes intel·ligents que ajusten les indicacions en funció de l'anàlisi que fan del pacient i de l'edat: ajusten l'energia de descàrrega i les explicacions de com s'ha de fer la reanimació cardiopulmonar (RCP), així com la freqüència i la profunditat de les compressions. Fins al moment, si era necessari l'ús d'un desfibril·lador, s'havia d'anar fins al pavelló de Can Puig, situat a 1,1 km, però a partir d'ara, els treballadors del Consell, els usuaris del Centre el Puig i els veïns ho tindran més accessible.

Segons la Creu Roja, el 50% de les morts per infart agut de miocardi es produeixen al domicili o a la via pública. L'ús dels desfibril·ladors permet de manera més eficaç i ràpida restablir el ritme normal del cor, sobretot si s'aplica la descàrrega elèctrica durant els primers cinc minuts.