Girona acollirà el primer «talent show» per a persones sordes

El talent, de qualsevol tipus i en persones de totes les edats, és l'eix d'un concurs adreçat exclusivament a persones sordes que l'Associació Gironina de Sords organitza per primer cop, amb l'objectiu de visibilitzar el col·lectiu, dinamitzar-lo i donar a conèixer la seva realitat a la resta de la població. Qui vulgui compartir les seves habilitats ja pot enviar un vídeo que les mostri i, si supera la fase de selecció, les haurà de posar a prova a dalt d'un escenari.

«Tots tenim talent» és el primer talent show específic per a concursants amb sordesa, amb un format que s'emmiralla en fórmules televisives populars com ara els programes Got Talent, Factor X o Tú sí que vales. En aquest cas, la primera fase de la competició es desenvolupa a través de les xarxes socials, en una pàgina de Facebook que porta el nom del concurs i on totes les candidatures se sotmetran a la votació popular; la que sumi més likes (m'agrada) serà la sisena classificada per a la final, mentre que l'equip responsable de «Tots tenim talent» escollirà els altres cinc finalistes. El termini per enviar els enregistraments, ja sigui a través de WhatsApp o penjant-los a Facebook i registrant-se al web del concurs –on es pot consultar el número de telèfon i el detall de les bases–, es va obrir dimarts i es tancarà la mitjanit del 31 d'octubre.



Originalitat, creativitat i dificultat

La competició definitiva es realitzarà el dissabte 17 de novembre a l'Espai Caixa de Girona, situat a la plaça Poeta Marquina de la ciutat, davant d'un jurat format per dues persones sordes i una d'oïdora. Les dues primeres seran la presidenta de l'Associació espa-nyola per a l'estudi i la implementació educativa del bilingüisme en llengua de signes i oral (Bilinsig), Rosa Maria Boldú, i l'empresari del sector de la construcció Sergio Ledesma, expresident de l'Associació de difusió de la comunitat sorda (Difusord) i vinculat al món dels curmetratges; mentre que el tercer membre del jurat serà el filòsof, mag i director de cinema Pablo Navarro.

La primera i la segona demostració de talent més ben valorades pel jurat, en base a criteris d'originalitat, creativitat o dificultat, es premiaran amb 400 i 250 euros respectivament; mentre que el públic assistent podrà escollir un tercer premiat que en rebrà 100.

La idea d'organitzar aquest talent show va sorgir de Mar Nadal, una veïna de Salt de 21 anys i sorda que va fer les pràctiques del cicle formatiu d'Administració i Finances a l'Associació Gironina de Sords. Tal com va explicar la seva tècnica social, Anna Torres, la noia va proposar el concurs de talents com una forma d'incentivar la participació de la població gironina sorda més jove, ja que ara està poc activa en relació amb l'entitat.

Fa un parell d'anys, Nadal va aprofitar una visita de l'exconsellera del Departament d'Ensenyament, Meritxell Ruiz, al seu institut, el Vallvera, per reclamar més recursos i interprèts de la llengua de sords per l'alumnat. La idea inicial, que va lligada a l'ús de les noves tecnologies i les xarses socials, s'ha fet extensible a totes les edats per, entre d'altres objectius, «visibilitzar l'associació i les moltes capacitats del col·lectiu sord». La crida ja ha rebut algun vídeo que es pot veure al Facebook, així com la proposta d'una persona sorda que viu a la República Txeca –gràcies a la difusió a Twitter– però que no han pogut acceptar perquè, si arribés a la final, l'associació no pot assumir el cost del viatge.