L'Agenda de les lluites quotidianes

Ecologisme, colonialisme, feminisme, educació, política... Fins ara, l'Agenda Llatinoamericana mundial ha servit per abordar les grans causes que marquen el devenir de la humanitat. Per a l'any 2019, tanmateix, els seus responsables han decidit fer un tomb i parlar de les petites causes de cada dia, les lluites quotidianes. Per això, el seu lema per a l'any que ve, en què l'Agenda arriba a la seva 28a edició, és «Les grans causes en allò petit». Per a fer-ho, han demanat a diversos activistes catalans i llatinoamericans que expliquin les lluites que han marcat el seu dia a dia.

«En aquesta ocasió, l'Agenda ens convida a mirar sota de l'estora, en el nostre interior, en la nostra vida privada, familiar... fins i tot en la nostra alimentació o en la nostra relació amb els animals», escriu José María Vigil, impulsor de l'Agenda juntament amb Pere Casaldàliga. En aquesta edició, doncs, hi ha diferents personalitats que han decidit explicar les seves lluites particulars. Per exemple, el torroellenc Joan Surroca explica com ell i la seva dona, Anna Maria, s'han enfrontat conjuntament al tumor cerebral que li van diagnosticar a ella l'any 1984 i que per tant els ha acompanyat en els darrers 34 anys de la seva vida. També hi participa el teòleg brasiler Frei Betto, que explica la lluita amb el seu germà Tonico -desaparegut l'any 2009- contra les drogues al llarg de la seva vida. O l'economista Arcadi Oliveres, que relata la mort del seu fill Marcel de càncer als 28 anys i explica la lliçó de vida que en va extreure.

Aquestes i altres històries personals es combinen amb articles que reflexionen sobre qüestions com la necessitat d'oferir una informació responsable (Sònia Cervià), la precarietat laboral que afecta sobretot a les dones (Ester Costa), el tràfic de persones (María Silvia Oliveira), la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual (IAS de Girona) o nombrosos temes relacionats amb l'actual sistema alimentari i mediambiental. Segons explica el coordinador de la campanya de l'Agenda a les comarques gironines, Jordi Planas, en aquesta ocasió s'han editat 2.500 agendes en català i 400 en castellà, que s'han distribuït per Catalunya i les illes Balears. També s'han imprès uns 2.000 calendaris i uns 4.00o punts de llibre. Les agendes es poden trobar als centres de recursos i també s'han penjat altres material al web de l'Agenda.

Una eina oberta

Planas recorda que l'Agenda «és una eina oberta a tothom», sigui religiós o no. «Existeixen poques eines alternatives amb aquest esperit d'anada i tornada entre Llatinoamèrica i Catalunya», afegeix. El seu objectiu, com sempre, és crear consciència i fomentar els valors humans. «La única alternativa a la situació actual és la consciència, i això és el que pretén l'Agenda», resumeix Planas.

Per tal d'aprofundir en el contingut de l'Agenda, el proper 6 d'octubre es farà una jornada de reflexió al parc hospitalari Martí i Julià de Salt que comptarà amb la presència de Joan Surroca. Més endavant, com sempre, es farà la presentació de l'Agenda a la ciutat de Girona. En aquesta ocasió serà el divendres 26 d'octubre al Teatre del Centre Cívic de Sant Narcís, i comptaran amb la participació de l'escriptor i polític Ignasi Riera. També hi haurà l'actuació musical de Marta Forment.

Planas es mostra molt agraït a tots els ajuntaments que permeten tirar endavant l'Agenda a través del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, tot i que en aquesta ocasió també han rebut un ajut de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.