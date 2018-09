Concentració al Puig de les Basses per recordar les polítiques empresonades

Unes 1.500 persones van encerclar ahir la presó del Puig de les Basses, a Figueres, com a protesta per l'empresonament dels líders polítics catalans i per reclamar que «cap dona caigui en l'oblit». L'acte, que va durar de 10 del matí a 18 de la tarda, tenia com a objectiu reclamar la llibertat de les «preses polítiques» i «exiliades». En especial, es va fer referència a Dolors Bassa, tancada al centre, i a Carme Forcadell. Una de les participants a la concentració va ser l'exalcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, que va lamentar que la «situació patriarcal» també es deixa veure entre els «presos polítics». «Quan estaven a Madrid només recordàvem Estremera i Soto del Real, i poques vegades teníem en compte Alcalá-Meco», va reblar Sabater. Qui també es va acostar fins al centre figuerenc va ser l'ex-vicepresidenta primera del Parlament, Anna Simó, que es va mostrar «convençuda» que cap dels encausats per l'1-O que estan tancats demanarà l'indult en cas de condemna. «Això seria reconèixer el delicte, i no ho faran», va assenyalar, i va explicar que «no li quadraria» després del que li han traslladat els mateixos afectats. A més, Simó va considerar que els encausats «ja estan sentenciats» per molts poders de l'Estat.

L'acte va constar d'una «sardana groga gegant» que va encerclar la presó i que va ballar al so d'una cobla emesa des d'una emissora de ràdio. «Sempre tenen més protagonisme els homes, hem de posar en valor la dona», va dir l'exalcaldessa de Badalona Dolors Sabater. «Tots els presos polítics han patit una injustícia flagrant, però el què fem avui també ha de servir per despertar consciències des d'un punt de vista feminista», va afegir Sabater, que va lamentar que la societat «no s'adona encara» de les diferències que hi ha per qüestions de sexe. A més de la «sardana groga», durant l'acte es va fer un dinar popular i la Cobla per la Independència es va traslladar fins al punt més proper a la cel·la de Dolors Bassa per tocar una peça. També, el Comitè de Defensa de la República (CDR) de Figueres va instal·lar una paradeta on venia samarretes i xapes amb els lemes de «cap dona en l'oblit» i «llibertat preses polítiques».



1-O a Garrigàs

A l'acte hi va participar també l'alcaldessa de Garrigàs, Pilar Bosch, que va recordar la «violència desmesurada» de la Guàrdia Civil l'1 d'octubre al municipi per evitar el referèndum. «Nosaltres som un poble petit, i per res del món ens podíem esperar allò», va assenyalar. De fet, el dissabte 29 de setembre es farà un dinar popular entre veïns per rememorar la data.