«Som-hi», un projecte que ajuda els alumnes a obtenir el títol d'ESO

El sistema educatiu actual contempla mètodes alternatius d'ensenyament que s'adapten a les necessitats diverses de l'alumnat. Un exemple són els projectes de diversificació curriculars, com ara el projecte «Som-hi» que implementa des de fa uns quatre anys l'Institut Pla de l'Estany amb la voluntat de donar una empenta als alumnes que tenen problemes per aconseguir el graduat escolar en ESO a través d'una metodologia basada en realitzar pràctiques a empreses durant uns dies a la setmana. Per fer-ho, el centre estableix un conveni entre els Ajuntaments dels municipis d'on rep la majoria d'estudiants: Banyoles, Porqueres i Camós. Fins ara, el servei s'oferia a un grup reduït d'alumnes de quart d'Educació Secundària Obligatòria (ESO), però enguany s'aplica també a tercer.

Arreu del país, moltes escoles i instituts contemplen mètodes alternatius per motivar i empènyer els seus estudiants que tenen dificultats per seguir el rendiment escolar per motius diversos, com poden ser problemes familiars, fracàs escolar o risc d'exclusió social. En el cas de l'Institut Pla de l'Estany, fa uns quatre anys que s'ofereix el projecte «Som-hi» per a alumnes d'ESO partint de la idea que «tots els alumnes són capaços de fer alguna cosa». «L'objectiu final és que l'alumnat pugui acabar aconseguint el títol de graduat escolar i, al seu torn, que es redueixin els casos d'absentisme a l'escola», afirma el director del centre, Genís Barnosell, apuntant que «Som-hi» també ajuda els estudiants a conèixer el món laboral per orientar-se millor en el moment d'acabar els seus estudis a l'institut.

Segons la normativa, els programes de diversificació curricular contemplen dues modalitats: per una banda, l'aula oberta, en què s'aplica l'adaptació curricular al centre educatiu corresponent i, per altra banda, el projecte singular, que consisteix en una adaptació curricular que implica l'estada a una empresa o equipament municipal per fer pràctiques professionals que, en el cas de l'Institut Pla de l'Estany, es fa dos dies a la setmana combinat amb l'ensenyament a l'aula. Segons Barnosell, l'equip docent de l'institut banyolí va decidir optar per combinar les dues modalitats i crear un projecte complet que es pogués adaptar de forma més precisa a les necessitats de cada estudiant. El director matisa que anteriorment s'aplicava l'aula oberta al tercer curs de l'ESO i el projecte singular a quart, mentre que enguany, com a novetat, s'ha decidit oferir estades d'empresa també a tercer. El principal motiu d'aquest canvi, indica, és perquè es trobaven «amb alumnes que tenien l'edat de quart d'ESO però que per determinades circumstàncies, com ara repetir algun curs, es trobaven a tercer». «La principal innovació ha estat obrir la possibilitat de fer pràctiques professionals externes als estudiants de tercer», explica, i d'aquesta manera volen equilibrar la situació amb l'alumnat. La intenció és oferir aquest servei a grups reduïts d'aproximadament uns quinze joves.



Funcionament

Per a aquest curs, el projecte singular «Som-hi» de tercer compta amb catorze alumnes i, a quart, amb quinze, amb la intenció de promoure «grups petits amb una atenció i un treball individualitzats», argumenta José Ángel Bautista, professor de l'Institut Pla de l'Estany involucrat en el projecte i docent en l'aula oberta de tercer curs des de fa dos anys. El projecte singular «Som-hi», exclusiu de quart fins aquest any, contempla «tres dies de classes a l'institut a partir d'una selecció acurada dels aprenentatges més bàsics on es treballen sobretot les competències bàsiques, sigui de forma convencional o a partir de reptes concrets, i dos dies de pràctiques a una empresa o equipament municipal on els alumnes aprenen diferents valors com ara respectar els horaris, tenir responsabilitats i adquirir un inici d'experiència laboral», explica Barnosell. Enguany, la voluntat ha estat ampliar el projecte al curs de tercer on es feia l'aula oberta a partir de projectes temàtics i dinàmics dins el centre. Per tant, en aquests moments l'institut combina les modalitats d'aula oberta i projecte singular per oferir una proposta més completa. El procediment, a partir d'ara, a tercer d'ESO seria el següent: el primer trimestre es donaria una fase d'observació per part del professorat amb un ensenyament a partir de projectes dinàmics com ara «projectes relacionats amb el treball a l'hort, a la cuina, de servei comunitari, entre altres», enumera el mestre José Ángel Bautista, aclarint que els serveis comunitaris no només els fan els alumnes vinculats a l'aula oberta, sinó que ho fan tots els estudiants. El mateix destaca la iniciativa «Cadàvers exquisits», de la Universitat Autonòma de Barcelona, un projecte que consisteix en barrejar llengua i plàstica al voltant de l'àmbit artístic del surrealisme del segle XX, segons apunten Bautista i Barnosell. El segon trimestre, després d'haver conegut detingudament els alumnes, aquests poden tenir la possibilitat d'escollir una empresa per anar a fer pràctiques, oferta que es deu a la incorporació d'aquest curs a «Som-hi». A diferència de quart, en aquest cas la proposta d'estada a una empresa no és general, sinó que l'equip docent valora si és millor que l'alumne marxi a fer les pràctiques a fora o continuï a l'institut treballant en projectes com fins ara. En el cas de quart, tots els alumnes fan pràctiques professionals des d'inici de curs.



Preparació del projecte

Genís Barnosell explica que per realitzar el projecte «Som-hi» es va redactar una proposta inicial que el Departament d'Ensenyament havia d'aprovar. Una vegada acceptada, el següent pas va consistir en escollir els ajuntaments amb qui establir una col·laboració, sobretot pel que fa a l'oferta d'empreses i equipaments on es podran fer les pràctiques. «Tenim alumnes de Banyoles, Porqueres i Camós, de manera que ens va interessar signar convenis amb els municipis on resideixen la majoria d'estudiants», diu el director. Sota aquest paraigua, el tercer pas és realitzar convenis més concrets on participa l'institut, l'Ajuntament del poble on es faran les pràctiques, l'empresa i la família del jove. D'aquestes pràctiques, se'n fa un seguiment molt acurat des de l'Institut, i tant l'empresa com l'alumne han d'omplir un informe d'avaluació de l'activitat.