Un incendi de vegetació a Vilopriu crema 780 metres quadrats

Un incendi de vegetació entre la població de les Olives i Vilopriu va cremar ahir 780 metres quadrats, segons van informar els Agents Rurals. L'avís va fer-se a les 12.26h del migdia i va mobilitzar una desena de dotacions dels Bombers, però només cinc van participar a les tasques d'extinció (3 terrestres i dos helicòpters). Finalment, l'incendi va ser extingit completament prop de les dues de la tarda. Segons els Agents Rurals, que treballen per determinar la causa del foc, per ara no hi ha indicis que assenyalin que hagi estat intencionat.