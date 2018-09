L'IES Serrallarga de Blanes fa quatre hores de batxillerat amb una ràtio de 44 alumnes

L'Institut Serrallarga de Blanes imparteix quatre hores de classe setmanals de batxillerat amb una ràtio de 44 alumnes per a un sol professor. Això suposa nou estudiants més del màxim establert, que és de 35 i que excepcionalment pot arribar a 38. En concret, passa en les assignatures de Llengua Catalana i Llengua Castellana. Fonts del centre asseguren que és una situació «normal» a principi de curs, que es tracta d'un tema «organitzatiu» del centre i que passa a més instituts. En canvi, els sindicats ho consideren «un escàndol» i demanen el desdoblament «immediat» en dues línies de 22 estudiants.

L'institut explica que va fer una oferta de 77 places de batxillerat, 35 per línia, més l'increment del 10%, i per tant es mou «dins de la legalitat». A més, asseguren que la mateixa situació que viu el centre passa també en molts altres a principi de curs. El centre també ho atribueix a una «demanda excepcional» d'alumnes de batxillerat de la branca científica i tecnològica, i recorda que la resta d'assignatures ja estan desdoblades. De fet, els estudiants fan tres hores setmanals de català i tres de castellà, una de les quals amb grups separats, però les altres dues amb un de sol de 44.

Els sindicats, però, lamenten aquesta situació i alerten que, si no es prenen accions «clares i ràpides», pot haver-hi casos molt similars els propers anys. I és que cal recordar que està previst un increment d'alumnes a secundària durant els següents cursos. Sobre això, el portaveu d'USTEC a les comarques gironines, Xavier Díez, lamenta la «mala previsió» que ha fet el departament en aquest aspecte. «Entenem que sigui difícil calcular a P3, perquè només tens tres anys per preveure-ho, però, a batxillerat i l'ESO, n'han tingut setze», lamenta Díez, que ha demanat que es creïn dues línies el més aviat possible.

«La setmana que ve ja hi hauria d'haver dos grups de 22 en aquest institut», ha assegurat, i insisteix que per als docents «és molt complicat» impartir classe amb ràtios tan altes.

«Al final et trobes que has de deixar la manera innovadora de treballar i t'obliguen a agafar de nou el llibre per poder fer seguir tota l'aula», ha reblat.

En aquest sentit, Díez ha posat d'exemple la millora en l'idioma anglès. «El departament va tenir la bona idea de desdoblar alumnes i s'ha pogut treballar molt millor», assenyala.



Més oferta de cicles

Per respondre a aquesta situació, els sindicats proposen una major oferta en els cicles formatius de grau superior i de grau mitjà. D'aquesta manera, hi hauria molts alumnes que no tenen clar si volen anar a la universitat que podrien buscar una sortida que els motivés més. També alerten que l'increment d'alumnes pot generar problemes als quatre cursos obligatoris de l'ESO, on les ràtios són més baixes, de 30, i excepcionalment de 33.