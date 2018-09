La sardana catalana tanca la festa major de Santa Coloma

La festa major de Santa Coloma de Farners, que va començar dijous passat amb el pregó de la mà de l'Escola d'Adults amb motiu dels seus 40 anys d'activitat en formació, s'acaba avui, festa local al municipi, amb les sardanes de la cobla Flama de Farners.

La programació ha inclòs espectacles pensats per als més petits: capgrossos i gegants, concerts al migdia a la zona de barraques, com el que va protagonitzar la banda Reggae per Xics dissabte, teatre infantil o grups d'animació i inflables. D'altra banda, per als menys petits, hi ha hagut durant el cap de setmana havaneres, concerts i balls amb orquestres de renom, com ara La Pegatina, Roba Estesa o Orquestra Maribel, al pavelló de la Nòria, a les barraques del parc de Sant Salvador. A més, durant la festa també s'ha inaugurat l'exposició Llum elèctrica, en què l'artista colomenc Josep M. Fontanet mostra la seva producció artística més recent de pintures a l'oli a la Casa de la Paraula.