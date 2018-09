Qui s'ha begut el meu minibar?

No li ha passat alguna vegada que en arribar a una habitació d'hotel, sense tenir realment gens de ganes de menjar o de beure, ha anat directe a obrir la porta del minibar per veure què hi havia a dins? Tot seguit, potser ha consultat els preus i s'ha decidit a amorrar-se a l'aixeta del lavabo o a aguantar-se fins l'endemà al matí, que hi ha bufet lliure per esmorzar. O tal vegada ha pensat, té, si buido la meitat d'aquesta ampolleta i l'omplo d'aigua, ningú se n'adonarà i no hauré de pagar res. En aquest darrer cas, sàpiga que vostè no és gens original, i que són milers els clients que, abans, han fet el mateix. El minibar i les seves històries. En molts punts de la geografia espanyola estan a punt d'acabar-se, des que algunes comunitats han decretat que sigui un servei opcional i no obligatori, com havia sigut. No és així a Catalunya. Per tant, a la Costa Brava i a la resta de les comarques de Girona, encara pot obrir el minibar per admirar-se de la quantitat de productes que hi ha a la seva disposició. I tancar tot seguit la porta. O beure's una ampolleta en la tranquil·litat de l'habitació i tot seguit... fer el que cregui més convenient.

El minibar, aquest moble habitualment camuflat sota el televisor i que en el seu moment va ser objecte de culte entre molts turistes, té avui, literalment, els dies comptats en algunes comunitats autònomes. A Catalunya, però, el servei de minibar és encara obligatori per als establiments de gran luxe, 5 estrelles, 4 estrelles superior i 4 estrelles. Això significa que el tenen obligatòriament aproximadament un 30% dels hotels de la província, que són els que entren en les categories esmentades. De tota manera, hi ha establiments de categoria inferior que ofereixen també el servei, si bé no hi ha dades i a la Federació d'Hostaleria de les comarques de Girona desconeixen quants són.

Tot i el preu que normalment tenen els productes del minibar, està lluny de ser un negoci rendible. La prova està en que, per exemple, prop del 90 per cent dels establiments hotelers de Benidorm i la Costa Blanca -a la Comunitat Valenciana un decret de 2015 va convertir el minibar en un servei opcional- han optat per suprimir aquest element de la seva cartera de serveis i rebre el client, simplement, amb una nevera buida perquè aquest la utilitzi com més li convingui.

Els canvis de preferències dels clients, l'última modificació del decret hoteler i, sobretot, els paranys dels turistes per evitar pagar els productes que han consumit, són les tres causes principals que han portat a la desaparició del minibar de pràcticament tots els establiments hotelers valencians, segons expliquen fonts de la patronal turística Hosbec.

I, a més, mantenen que, malgrat els preus prohibitius de coca-coles, xocolates o miniatures d'alcohol que s'incloïen com a reclam en el minibar, aquest servei «mai ha representat realment una via d'ingressos» per a cap hotel.

Com passa encara a les comarques de Girona, fins a la seva última modificació l'any 2015, quan va passar a ser un servei opcional, el decret que regula les categories hoteleres a la Comunitat Valenciana obligava establiments de quatre i cinc estels a incloure aquest petit refrigerador ple de productes a totes les habitacions. I també igual que a Girona, malgrat que en altres hotels de menor categoria no era exigible, la pràctica es va estendre en molts d'ells, com si es tractés d'un signe de distinció.



Un de cada tres fan trampa

El que inicialment podria considerar-se un element de luxe va acabar convertint-se molt de pressa en un dels majors generadors de frau per part dels turistes dins del mateix hotel. Així ho ha revelat una enquesta elaborada per un dels principals cercadors de vacances per internet, segons la qual un de cada tres turistes espanyols reconeixen haver-se begut les ampolles d'alcohol i refrescs del minibar i haver-les emplenat després amb aigua, suc o altres líquids per no haver de pagar-les. Es tracta d'una de les pràctiques més freqüents d'«estafa» a l'hoteler, juntament amb el robatori de menjar al bufet del desdejuni, de tovalloles i barnussos o la de colar un hoste més a l'habitació sense pagar per la seva estada. Les dades són extrapolables a turistes d'altres nacionalitats i, en el cas dels britànics, encara es donen amb major freqüència.

«Sembla mentida, però és així. A nosaltres ens han arribat a omplir ampolles fins i tot amb pipí. I encara sort que el personal ho ha detectat. Imagina't que no te n'adones i el següent client que arriba a l'hotel i s'allotja en aquesta habitació es beu l'ampolla. Ens busquen la ruïna», indica, indignat, el director d'un establiment.

A la Federació d'Hostaleria de les comarques de Girona, però, treuen una mica de ferro a les estafes. «Certament hi ha clients que fan trampes, però no és un problema greu», asseguren. Tampoc no es manifesten sobre si preferirien que el servei fos optatiu, com passa ja a altres comunitats autònomes.



Llet d'unicorn?

«És llet d'unicorn? Home, no fotem!». Amb aquesta frase es va esplaiar a Twitter aquest estiu un dels «tuitstar» del moment, el pianista britànic James Rhodes, en veure els preus del minibar d'un dels hotels on es va allotjar en la seva gira. I la veritat és que, de raó, no n'hi faltava. Sis euros per una llauna de refresc de cola, set per una tònica o vuit per una beguda energètica són preus més que habituals en qualsevol carta de minibar. Es poden imaginar el que es dispara el cost si parlem de begudes alcohòliques. Però, per què històricament han estat tan cars aquests productes?

Fonts del sector indiquen que, a més dels enganys dels turistes, el manteniment d'aquest servei comporta elevats costos per a l'empresa, tant econòmics com d'organització. «En funció de la mida de l'hotel, has de tenir una o diverses persones encarregades de revisar diàriament cada nevera, veure si s'ha consumit alguna cosa, anotar-ho, passar les dades... Però també han de controlar les dates de caducitat, canviar els productes que no estiguin presentables o a punt de vèncer, reposar el que manca...», assenyalen.

«Per aquest motiu els preus en la majoria de casos són tan alts, perquè és un servei que realment no genera beneficis i sí massa costos», afegeix un altre responsable de dos cèntrics hotels valencians, que ara només mantenen a les habitacions les neveres buides. «Ara preferim deixar als clients per cortesia dos sucs, dues ampolles d'aigua o, fins i tot, una ampolla de cava com a benvinguda», exposa aquest treballador.