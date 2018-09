Alliberament de tortugues en el Dia de l'Estany de Banyoles

La ciutat de Banyoles va celebrar aquest diumenge el 14è Dia de l'Estany, un esdeveniment que té lloc cada any cap a finals de setembre amb l'objectiu de ressaltar i posar en pràctica els valors de respecte al voltant de l'espai natural per excel·lència del municipi. Una de les activitats més destacades va ser l'alliberament de cinc exemplars de l'espècie tortuga d'estany per part del Consorci de l'Estany i un grup de voluntaris de Limnos durant la bicicletada que va obrir la jornada. L'esdeveniment va seguir amb diversos tallers i jocs dirigits a un públic familiar.

La catorzena edició del Dia de l'Estany de Banyoles va escollir el diumenge 23 de setembre per fer festa grossa. Segons detalla Ràdio Banyoles, la jornada va començar a les deu del matí amb una bicicletada popular que va comptar també amb l'alliberament de les tortugues d'estany. A partir de les onze, la festa va continuar al parc de la Draga, on es van organitzar diversos tallers i jocs ambientals dirigits a tota la família. La celebració va rebre la visita del capgròs de l'ocell Blauet, personatge de conte relacionat amb l'estany.



Repoblació de tortugues

El Consorci de l'Estany, juntament amb un grup de voluntaris de l'Associació de Defensa del Patrimoni Natural del Pla de l'Estany, coneguda amb el nom de Limnos, van alliberar cinc exemplars -dos mascles i tres femelles- de tortugues d'estany procedents del Centre de Reproducció de tortugues de l'Albera, a Garriguella, on hi ha un nucli reproductor de l'espècie. «És una activitat que fem cada any des de 2011 per repoblar la comunitat de tortugues d'estany», afirma el tècnic i coordinador del Consorci de l'Estany Miquel Campos, afegint que es va escollir el Dia de l'Estany com una data favorable tant per deixar lliures les tortugues com per influir en l'educació ambiental dels banyolins i banyolines. Segons Campos, la volta a l'estany en bicicleta del matí va reunir una cinquantena de persones. Durant el recorregut, es va fer una parada a l'espai conegut com «la llacuna de les Cigonyes» per tal d'alliberar les cinc tortugues.