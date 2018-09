El Centre Municipal d'Educació de Palafrugell sensibilitza sobre l'analfabetisme

Quaranta-cinc persones, majoritàriament adults amb mainada de 9 a 12 anys, van participar en una activitat de room escape organitzada pel Centre Municipal d'Educació de Palafrugell, per celebrar el Dia Internacional de l'Alfabetització, amb l'objectiu de sensibilitzar sobre el problema de l'analfabetisme.

El joc, dissenyat per especialistes de Claustroeuphoria, consistia en enigmes i proves relacionades amb les dificultats que les persones analfabeteses troben en el seu dia a dia. Així doncs, els grups participants al room escape eren rebuts per un personatge que els acollia a la ciutat secreta de Kripta, on es podrien refugiar durant un temps limitat –representava que fugien d'un terratrèmol–; però els caldria usar la intel·ligència per resoldre els misteris d'aquesta ciutat de la qual desconeixien l'alfabet. Després d'aquesta experiència lúdica, els participants van concloure que les persones analfabetes es deuen sentir excloses, perdudes, desorientades, desplaçades, estranyes, diferents, inferiors o, fins i tot, tristes.