La calor fa avançar una setmana la collita de la poma de muntanya a la Cerdanya

La calor que s'ha registrat aquest mes de setembre ha avançat uns dies la collita de la poma de muntanya a la Cerdanya, que habitualment arrenca a principis d'octubre. La previsió, però, és que sigui una bona campanya, sobretot pel que fa a la qualitat de la producció, segons pronostica Jordi Pont de l'explotació Mas Cal Gintó, situada al nucli de Mosoll, al terme municipal de Das. En el seu cas, la plantació més antiga que tenen és de fa quatre anys i, per aquest motiu, esperen obtenir-ne un rendiment d'uns 15.000 quilos per hectàrea. Pel que fa a la temporada, aquesta pot allargar-se fins a mitjans del proper mes de novembre en el cas de les varietats més tardanes.



A Mas Cal Gintó de Mosoll hi ha plantades dues hectàrees de pomeres de muntanya ecològiques. Aquesta superfície es quatre vegades superior a la de l'any 2014, quan els responsables de l'explotació es van iniciar en el cultiu d'aquesta fruita, i podria continuar creixent fins a les tres hectàrees. La campanya de recollida ha començat aquesta setmana, uns dies abans de l'habitual, amb la varietat reineta i amb un pronòstic positiu pel que fa a la qualitat del producte; situació que contrasta amb la de l'any passat, quan les glaçades que es van produir en plena època de floració van fer perdre la pràctica totalitat de la collita.

Un dels responsables de Mas Cal Gintó, Jordi Pont, explica que enguany preveu obtenir un rendiment d'uns 15.000 quilos per hectàrea en el cas de les plantacions d'ara fa quatre anys. La xifra pot continuar creixent en les properes dues temporades, ja que en d'altres zones més consolidades en aquest tipus de cultiu, com és el cas dels Alps italians, aquest oscil·la entre els 25.000 i els 40.000 quilos. De totes maneres, el principal reclam de les varietats de muntanya està en el gust de la fruita, segons assegura Pont.

Jordi Pont, buidant un cubell de pomes de muntanya de la seva finca de Mosoll, | Foto: ACN

Diversificar l'activitat

L'aposta pel cultiu de la poma de muntanya, en el cas de Mas Cal Gintó, té a veure amb una clara voluntat de diversificar l'activitat de la pròpia explotació agrícola i ramadera. En aquest sentit, un dels seus responsables considera que aquest producte guanyarà pes a la zona ja que, ha explicat, "cada vegada els estius són més càlids" i caldrà "buscar zones més fredes". Ara per ara, la comercialització d'una part de la producció es fa a la mateixa explotació, on hi ha una agrobotiga. Mentre, la resta va a parar a diversos clients de les comarques del Vallès i el Barcelonès, conformats principalment per persones que les venen en parades de mercat o fruiteries.

La collita de la poma s'allargarà enguany fins a mitjans del mes de novembre, quan es recolliran algunes varietats de gala que són més tardanes. El conjunt de la temporada de recol·lecció els coincideix amb el de la patata, amb la qual cosa Pont ha explicat que venen tots dos productes de forma complementària. A més, Mas Cal Gintó és una de les explotacions que forma part de la cooperativa Biolord, la qual va néixer a partir d'una associació de productors que compta actualment amb una quinzena de socis de les comarques del Solsonès, els Pallars i la Cerdanya