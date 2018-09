La comunitat educativa exigeix més pressupost al Departament d'Ensenyament

La plataforma del Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE), que inclou organitzacions que representen tots els agents educatius, dijous va exigir un «creixement sostingut» del pressupost educatiu que permeti atendre tot l'alumnat. Tal com van manifestar, en els darrers 8 anys s'ha reduït la inversió del sistema educatiu en un 10% i, a la vegada, el nombre d'alumnes del sistema s'ha incrementat també un 10%. Pel MUCE, el Departament només ha incrementat la partida pressupostària dels concerts educatius. Per aquest motiu, el col·lectiu va denunciar que l'increment de plantilla és «insuficient» i s'ha provocat la «massificació» d'alumat a les aules, especialment a la Secundària obligatòria.



Crítica d'afavorir la concertada

Des del Marc Unitari també es va denunciar una manca de planificació de places públiques que puguin donar resposta a les necessitats d'escolarització i la tendència de les famílies, que és escollir escola pública, ja que consideren que el Govern tanca grups de P3 i crea places d'ESO molt per sota de la demanda, mentre sobreplanifica l'oferta de places privades concertades. A més, l'organització va recordar que hi ha més de 1.000 aules prefabricades, una xifra que es manté des del 2008 i que augmentarà degut a l'increment d'alumnes a Secundària els propers anys.

Paral·lelament, el MUCE va recordar que els darrers anys s'han deteriorat les condicions de treball dels empleats de l'educació; és a dir, en aspectes com ara l'horari lectiu, les ràtios i la precarització de la feina. En la seva opinió, la política educativa no ha corregit la segregació escolar, sinó que ha fomentat l'aposta per l'educació concertada en detriment de la pública, en permetre el dret de l'elecció de centre, tant a la pública com a la concertada, que genera, segons denuncia el MUCE, competència entre famílies i «mercantilitza» l'educació pública sotmetent-la a la llei de l'oferta i la demanda. També van criticar que no s'ha fet esforç pressupostari per garantir l'aplicació del Decret de l'escola inclusiva.

En la roda de premsa feta dijous, el MUCE també va mostrar suport als docents que han patit denúncies d'adoctrinament i van fer una crida per preservar l'escola com a «espai de convivència i cohesió, de respecte dels principis democràtics i de pluralitat ideològica i no partidista».