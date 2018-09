Detenen un home i comissen 16,9 quilos de marihuana a Sant Julià de Ramis

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Sant Julià de Ramis (Gironès) un home de 27 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. La matinada de dissabte diversos veïns van alertar la policia que a la urbanització de les Comes hi havia un home dins d'un vehicle amb actitud sospitosa. Els agents s'hi van desplaçar i quan l'estaven identificant van veure que l'home estava molt nerviós i no donava cap resposta coherent. Pocs minuts després, van detectar un segon home que s'acostava al cotxe aparcat i que, en veure'ls, marxava corrents llençant un fardell al terra. La policia va muntar un dispositiu per localitzar-lo i, mentrestant, va inspeccionar el fardell que contenia 16,9 quilos de marihuana.

La policia va detenir l'ocupant del cotxe per la seva vinculació amb la droga. L'arrestat, que té antecedents, va quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial.

La investigació continua oberta per intentar localitzar el segon implicat en els fets.