Dinar a l'escola amb els fills

Els pares dels alumnes de la Cerdanya i l'Alt Urgell podran dinar amb els seus fills al menjador escolar. Els responsables del projecte «Mengem d'Aquí» del Consorci de les dues comarques li han donat un nou impuls amb un programa de relació i comunicació amb les famílies, que aquest curs acadèmic inclourà la possibilitat per part dels pares d'anar a dinar amb els fills.

En les pròximes setmanes, el Consorci detallarà la forma i el protocol que s'aplicarà perquè els pares i les mares puguin dinar als menjadors escolars. De fet, els dies 19 i 20 de setembre es van organitzar dos actes de presentació, a la Seu d'Urgell i a Puigcerdà; en aquest últim municipi, es va realitzar al menjador de l'institut Pere Borrell.



Informació mensual

El programa, per a una major i millor comunicació entre les famílies i els gestors de «Mengem d'aquí», també inclou la creació d'un butlletí electrònic periòdic que cada mes informarà les famílies del menú de les escoles, els acostarà l'alimentació saludable i de proximitat i els presentarà algun dels productors locals que participen en el projecte.

Així, en el primer butlletí enviat a les famílies aquest mes de setembre, els responsables del Consorci Alt Urgell-Cerdanya van enviar una recepta de llom guisat amb prunes que, com la proposta alimentària global, ha tingut l'assessorament tècnic de la Fundació Alícia. Aquesta organització s'ha encarregat de la formació dels cuiners en aquest projecte i ha elaborat un menú conceptual, en el qual es relacionen els aliments que cal incloure cada dia i es proposen una sèrie de receptes que cada cuiner elabora amb els seus propis criteris.

L'objectiu de la difusió d'aquestes receptes és ajudar els pares i les mares a introduir els aliments que més els costa menjar als joves, segons van explicar des del Consorci. Pel que fa al productor, les famílies han pogut conèixer l'empresa Embotits i Carns Baridà. En el marc d'aquesta major implicació per part de les famílies, el programa també els ha ofert un menú de sopars per tal que cada casa pugui equilibrar al màxim possible l'alimentació dels alumnes.



Se serveixen 2.000 menús diaris

El programa «Mengem d'Aquí» va arrencar amb força el curs passat amb la implicació de la majoria de les escoles de les dues comarques, la qual cosa comporta l'elaboració i el servei d'uns 2.000 àpats cada dia.

L'objectiu del programa és doble: d'una banda, fomentar l'ali- mentació saludable i de proximitat als escolars i les famílies del territori i, de l'altra, reimpulsar el teixit empresarial agroalimentari de les dues comarques a partir de la població resident. En acabar el primer curs, entre els aspectes a millorar del projecte va sorgir la necessitat de comunicació i coordinació entre pares i monitors dels menjadors per avançar en la implicació de les famílies en l'alimentació dels seus fills.

«Mengem d'aquí» és una iniciativa del Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya que compta amb la col·laboració dels consells comarcals de l'Alt Urgell i la Cerdanya i el finançament del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat en el marc del programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 i del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (Feader).