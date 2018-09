Ensenyament promou un projecte escolar per apadrinar el patrimoni

El Departament d'Ensenyament crea el programa d'innovació «Apadrinem el nostre patrimoni», amb el qual vol promoure el coneixement del patrimoni proper als centres. D'aquesta manera, els alumnes són protagonistes del procés d'aprenentatge a partir del treball sobre l'entorn des de diferents disciplines. Els centres que formin part del programa hi seran per 3 cursos i els requisits són impulsar el treball en xarxa, tenir l'aprovació del claustre i del consell escolar; i no participar amb el mateix projecte en un altre programa d'innovació educativa.