Intel·ligència artificial contra les malalties

Aprofitar la tecnologia per donar més eines al metge a l'hora de diagnosticar i tractar els pacients és l'objectiu de la intel·ligència artificial aplicada a la medicina, un camp en el que professionals de la Universitat de Girona (UdG) treballen des de fa anys i en el que, amb la posada en marxa d'un màster europeu d'imatge mèdica, Girona s'ha convertit en referent. Aquests estudis internacionals, coordinats per l'Institut en Visió per Computador i Robòtica (Vicorob) de la UdG, ja han format uns 50 d'alumnes de 31 països diferents.

Fa dues dècades, el Vicorob es va iniciar en la recerca en imatge mèdica i està especialitzat en la detecció precoç del càncer de mama i pròstata i en el seguiment i la detecció de l'esclerosi múltiple, un àmbit en el que ara, a més d'investigar, també forma estudiants provinents de països tan distants com Bangladesh, Pakistan, Colòmbia, Indonèsia, el Iemen, Rússia o Colòmbia.

El màster Erasmus Mundus in Medical Imaging and Applications (Maia), coordinat pel professor Arnau Oliver, els especialitza en un camp de la recerca aplicada a la salut que va a l'alça: els sistemes intel·ligents per fer més eficients proves com les mamografies, les ressonàncies magnètiques o les ecografies.

«Es tracta de formar-los per desenvolupar programes informàtics, eines per ajudar els metges a entendre imatges, donar-los informació per trobar més fàcilment les lesions i saber llegir-les, si són benignes o malignes, per exemple», explica Robert Martí, professor de la UdG i investigador del Vicorob, que assenyala que el càncer és una de les malalties en què s'aplica, però no l'única.

«No es tracta de reemplaçar el metge, perquè això no passarà, però sí de fer el diagnòstic més ràpid i objectiu; donar-li una segona opinió per reafirmar la seva valoració. A més, també el pot ajudar a escurçar terminis, a ser més eficient dirigint-li l'atenció sobre lesions concretes», apunta.

El màster, d'una durada de dos anys, s'imparteix juntament amb dues universitats més a Borgonya (França) i Cassino (Itàlia) i amb docència en anglès. Altament competitiu, forma part del programa de beques Erasmus Mundus i anualment rep més de 400 sol·licitiuds per accedir a aquests ajuts.

«El perfil d'estudiants que rebem és sobretot el d'enginyers informàtics i surten amb molt bones perspectives», explica Martí, ja que «a nivell global estan molt buscats els professionals que treballen en la intel·ligència artificial per aplicar-la a la imatge mèdica».

«L'aplicació mèdica de la intel·ligència artificial va començar a agafar embranzina fa uns sis o set anys, i s'ha anat accelerant perquè la tecnologia permet fer molts càlculs de forma mòlt ràpida i en paral·lel», explica Martí.

«A nivell del dia a dia i del contacte amb el pacient, encara no està del tot implantat. Hi ha prototips, primers sistemes d'ajuda al diagnòstic, però no està totalment establert als protocols dels centres. Encara s'està fent molta recerca i s'està treballant per millorar els sistemes i ajustar-los al màxim abans que arribi als pacients», apunta. És el mateix, explica, que passa en una altra branca de la intel·ligència artificial, la dels cotxes autònoms: «sabem que n'hi ha, molta gent hi treballa i en segons quins països funcionen, però encara no hi convivim», diu.



Dia de la Recerca Oncològica

La Universitat de Girona, a través del Campus de Salut, és una de les institucions que s'ha sumat a una iniciativa de l'Associació Espanyola Contra el Càncer, l'AECC, per visibilitzar i reforçar la investigació oncològica amb la celebració del Dia Mundial de la Recerca Oncològica el 24 de setembre i la Declaració Mundial per a la Investigació del Càncer.

Ahir, l'AECC va organitzar activitats a la Casa de Cultura de Girona en col·laboració amb l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, l'Idibgi. El seu director, Jordi Barretina, hi va impartir la conferència Del laboratori a la pràctica clínica: investigació oncològica traslacional i Eduardo Ceada, investigador i voluntari per la ciència, va presentar el programa «Ciència per a tothom» de l'AECC. També hi va haver un taller pràctic sobre els diferents tipus de recerca en la malaltia.