El pare condemnat per violar i deixar embarassada la filla, absolt ara d'agredir-ne sexualment una altra

L'Audiència de Girona ha absolt el pare acusat d'agredir sexualment i de forma reiterada una filla menor d'edat. No era el primer cop que el processat, Manuel Muñoz Funes, s'asseia al banc dels acusats per una acusació semblant. L'any 2014 la mateixa Audiència li va imposar una condemna de 13 anys i mig de presó per violar repetidament una altra filla durant setze anys i haver-la deixat embarassada quatre cops. Arran de les agressions sexuals continuades que va patir, la víctima va tenir una filla del seu propi pare. En aquesta ocasió, el processat s'enfrontava a una nova pena de 15 anys de presó. El tribunal, però, dicta una sentència absolutòria i conclou que hi ha dubtes "seriosos i raonables" en el relat de la filla. La sentència recull fragments "afectuosos" de cartes que la denunciant va enviar a l'acusat quan ja estava a presó.