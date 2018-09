El ple de Banyoles aprova per unanimitat demanar el dret de vot de tots els residents

El ple municipal de Banyoles que va tenir lloc ahir al vespre va aprovar per unanimitat la moció presentada per la CUP Banyoles per al dret a vot de totes les persones residents al municipi, siguin de la nacionalitat que siguin. L'Ajuntament de Banyoles va publicar ahir a través del seu portal web dues gestions urbanístiques que tindran lloc durant els propers dies: l'inici de les obres del carrer Rotes i de l'àrea de Serveis Econòmics de la ciutat.



Revisió del dret a vot

La moció presentada per la CUP Banyoles relacionada amb una revisió del dret a vot dels residents va rebre l'aprovació per part de tots els grups polítics presents en el ple municipal: per una banda, l'alcaldia liderada per CiU amb majoria absoluta i, per l'altra, l'oposició integrada per Junts per Banyoles (JxB-ERC), la CUP i ICV. L'objectiu de la reivindicació és doble: denunciar la limitació que preveu la llei estatal pel que fa a la participació de persones estrangeres en els processos electorals i instar que es facin campanyes de divulgació que ofereixin tota la informació necessària per als residents estrangers que puguin i vulguin votar.

Segons la CUP Banyoles, «només les persones amb nacionalitat comunitària i d'una dotzena de països no europeus poden exercir el seu dret a vot a les eleccions municipals. En aquests casos, el dret a vot requereix d'uns requisits, processos i tràmits previs que a la pràctica dificulten que s'acabi exercint aquest dret». 14.000 són les persones que segons la formació no podran participar a les properes eleccions municipals malgrat viure i treballar des de fa temps al municipi. Per altra banda, els 6.000 residents estrangers que sí que poden votar, en ocasions es troben amb obstacles i manca d'informació per fer-ho. La moció presentada a ple preveu vuit punts, el primer dels quals demana a l'estat espanyol que reformi l'ordenament jurídic perquè les persones estrangeres amb sis mesos de residència legal com a màxim puguin votar. El segon punt es basa a demanar a l'estat que suprimeixi els complicats tràmits burocràtics que han de seguir els residents estrangers per poder optar al seu dret a vot, garantint que la inscripció al cens es faci automàticament. Seguidament, s'insta el Parlament de Catalunya «a treballar per fer efectius els drets de la ciutadania, tot vehiculant-los a la residència i no a la nacionalitat». Dirigint-se als grups municipals, la formació els demana que evitin la «instrumentalització de la immigració als seus programes, estratègies i discursos en benefici d'interessos partidistes que afecten negativament la cohesió social». El cinquè assumpte fa referència a la necessitat de preparar una campanya informativa per explicar el procés de votació a totes les persones estrangeres de Banyoles que ho necessitin, a partir de cartes a domicili, reunions informatives i una campanya pública canalitzada per l'ajuntament. A banda de la moció, un altre dels punts destacats de l'ordre del dia va ser l'aprovació provisional en relació a l'espai edificable dels polígons d'actuació de la plaça Perpinyà de la localitat.



Gestions urbanístiques

L'Ajuntament de Banyoles va publicar ahir a través del seu web que s'han iniciat les obres d'arranjament del carrer Rotes, començant a partir del número 55 en direcció cap al carrer de la Llibertat. El consistori avisa en el comunicat que, mentre durin els treballs, en aquest tram no es podrà accedir als garatges i la franja del carrer Sardana fins el de les Rotes serà de doble sentit sense poder-hi aparcar. Ahir també es van emprendre les obres de l'àrea de Serveis Econòmics de la ciutat que provocaran una sèrie de canvis, com ara que el personal de la secció es traslladarà a la Cúpula, situada al carrer Pere Alsius al costat del Teatre, entre altres modificacions.