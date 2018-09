Puigdemont fa el pregó de la festa major de Besalú per sorpresa per videoconferència

Carles Puigdemont va fer el pregó de la festa major de Besalú. L'expresident de la Generalitat va parlar durant 7 minuts als veïns i convidats que estaven en la ballada de sardanes del dissabte, dia 22 de setembre.

Com cada any, el programa de festes deia: «A les 17 hores, audició de sardanes. A la mitja part de les sardanes, pregó de festa major i presentació de l'hereu i la pubilla». El que no recollia la programació era qui faria el pregó».

Això no obstant, la presència d'una pantalla gegant a la façana de l'edifici de la Cúria, la presència de llaços grocs i de pancartes amb lemes reivindicatius per la llibertat dels polítics presos feien preveure algun acte reivindicatiu.

Quan la Principal de la Bisbal va fer l'aturada de descans i va aparèixer Carles Puigdemont a la pantalla, els assistents es van posar a escoltar i a fer fotogràfies amb els mòbils.

Puigdemont va parlar dels lligams que hi ha entre Besalú i Amer. Va parlar de les congregacions dels Dolors i de les importants similituds històriques entre les dues viles. També va ressaltar la importància de la festa major com a esdeveniment social de tradició catalana.

Va dir que sense la xarxa social catalana, l'1 d'octubre del 2017 no hauria estat possible. Segons ell, les generacions futures no recordaran les càrregues policials, sinó la solidaritat entre les persones.

Puigdemont va recomanar als veïns que aprofitessin la festa per agafar força. «Perquè ens queda un tram per recórrer i al final el farem». Va considerar que l'Estat ha exhaurit els instruments contra la independència.