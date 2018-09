Reclamen intèrprets dels signes per a l'alumnat sord a totes les classes

El PSC ha registrat una proposta de resolució que demana al Govern que tots els alumnes sords a Catalunya disposin aquest mateix curs escolar d'un intèrpret de signes durant totes les hores lectives i que obri nous centres educatius bilingües, en llengua oral i dels signes, a Girona, Lleida i Tarragona. Es tracta d'un text que es votarà demà en el marc de la comissió d'Ensenyament del Parlament. Aquesta és una vella reivindicació de les entitats que representen les persones sordes.

Associacions d'aquest col·lectiu, com ara la Federació de Persones Sordes de Catalunya (FECOSA) i l'entitat Volem Signar i Escoltar, que agrupa mares i pares d'alumnes sordes, denuncien que aquest curs escolar ha començat «pitjor» que l'any passat posant d'exemple que el Departament d'Ensenyament ha tret una de les psicopedagogues de l'Institut Consell de Cent de Barcelona, l'únic bilingüe amb llengua de signes a Catalunya. «Estem indignats, enfadats i no entenem què està passant, per què estem igual o pitjor?», va lamentar la presidenta de Volem Signar i Escolar, Marian González. A més, les associacions reclamen al Govern que desplegui la llei del 2010 sobre la llengua de signes catalana.

La diputada del PSC Esther Niubó va defensar, la setmana passada i acompanyada de representants del col·lectiu, que per avançar en el sistema educatiu per a tothom calen més recursos, més professionals i més formació per al professorat. I per la seva banda, el diputat dels socialistes Raúl Moreno va afegir que la manca de suport a l'alumnat sord provoca absentisme i fracàs escolar, a més de no garantir la igualtat d'oportunitats. En aquest sentit, va lamentar que hi hagi la llei de la llengua de signes catalans, però no el compromís del Govern per desplegar-la.

El text de la proposta de resolució que es discutirà aquest dimarts també reclama al Govern que durant el 2019 creïn nous centres d'escolaritat bilingüe a Girona, Tarragona i Lleida. I enllestir, en el termini de sis mesos, el desenvolupament normatiu total de la llei del 2010 sobre la llengua de signes catalana.



Recursos insuficients

La presidenta de l'entitat Volem Signar i Escolar, Marian González, va explicar que al juliol es va reunir amb el conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló, i que la trobada va anar bé. Però una vegada començat el curs, González va denunciar que la situació és pitjor. Segons dades de l'entitat, el curs passat hi havia 1.939 alumnes sords escolaritzats i només 178 disposen d'educació bilingüe. A més, denuncien que en l'etapa de la llar d'infants, de 0 a 3 anys, no hi ha suport de cap intèrpret de llengua de signes.

Anna Iglesias, de 18 anys i sorda profunda, va explicar que se sent discriminada perquè està cursant un cicle formatiu al Centre d'Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat i del seu horari lectiu de 30 hores, només té intèrpret 18 hores. «Són activitats físiques amb cert risc i necessito comunicar-me amb els professors i companys. Em diuen que sóc capaç, jo em puc esforçar però el professor es mou i no puc llegir els llavis. Vull una vida amb les mateixes possibilitats», va reclamar.

Per la seva banda, la Violeta, mare d'un nen sord de 22 mesos, va denunciar que el seu fill va a la llar d'infants sense cap tipus de suport ni intèrpret i va lamentar la falta de facilitats per aprendre i tenir accés a la llengua de signes catalana. «La conseqüència és que ens sentim com estrangers. No li puc dir al meu fill que l'estimo i que el deixo a la llar d'infants però que l'aniré a buscar en unes hores», va lamentar.