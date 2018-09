Ripoll reobrirà dilluns un espai on l'alumnat de 3r a 5è de Primària faci els deures

L'aula Espai deures, de Ripoll, tornarà a funcionar el dilluns 1 d'octubre, per tercer any consecutiu, als annexos de la Biblioteca Lambert Mata. Aquest és un lloc on fer les tasques escolars quan els infants surten de l'escola.

Aquest espai està destinat a nens i nenes de 3r a 5è de Primària (a partir de 6è poden anar al Casal de Joves el Galliner) que no necessiten material de suport de la biblioteca o que volen fer treballs en grup. Ubicat a la tercera planta dels annexos de la Lambert Mata, l'Espai deures estarà obert de dilluns a dijous de 5 a 7 de la tarda i comptarà amb una persona dinamitzadora que vetllarà perquè l'ambient sigui l'adient per estudiar i realitzar treballs.

El servei no està pensat com un espai d'estudi assistit i no es treballarà el reforç d'assignatures concretes. L'accés és gratuït i només caldrà que els infants s'apuntin amb la persona dinamitzadora, amb l'única limitació de l'aforament del local.