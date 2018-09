Temporada turística un 3% menys alta a Girona

L'Institut Nacional d'Estadística (INE) estima que els mesos de juliol i agost hi havia oberts, a la província de Girona, 826 i 806 establiments turístics respectivament, que van vendre 4.410.217 de nits d'hotel a viatgers vinguts de la resta d'Espanya i de l'estranger, un 3% menys que els dos mesos més forts de l'any 2017. Balanç negatiu –en números absoluts aquest estiu s'han perdut 136.137 pernoctacions– que comporta una pèrdua estimada de facturació notable per a un sector molt sensible a la situació geopolítica global i local: els hotels gironins haurien ingressat 14,7 milions d'euros menys el juliol i agost de 2018 respecte els mateixos mesos de 2017, segons es desprèn del darrer Informe de Conjuntura Turística de l'INE, publicat ahir (el preu mitjà de l'habitació es va situar en els 108,07 euros a Catalunya la temporada alta passada, 109,68 euros a l'agost i 106,46 euros al juliol).



Estades més curtes

La pèrdua de facturació es confirma malgrat que el nombre de viatgers creix un 1,8% en comparació amb l'estiu de 2017. N'han vingut 20.378 més, apunta l'informe de l'INE, però han fet estades més curtes: de 3,93 dies de mitjana al juliol i de 3,85 a l'agost, quan el setè més del 2017 l'estada mitjana es va enfilar fins als 4 dies per visitant i, el vuitè, als 4,16. Arriben més turistes, doncs, però contracten menys nits d'hotel, equació que es tradueix en una pèrdua d'ingressos per al sector; i a Girona l'activitat recula amb més força que a la resta d'Espanya, on l'agost passat les pernocatcions van caure només un 0,6% respecte al mateix mes del 2017 (la dada agregada de juliol i agost és pitjor i se situa en el -1,3%, assenyala l'Institut d'Estadística). En aquest context, i mentre al conjunt de l'Estat la tarifa mitjana per habitació creixia un 1,7%, a Girona (i a la resta de Catalunya) queia un 2,1% i, de promig, aquest estiu es venien per 109,68 euros, quan fa un any el cost mitjà era de 112,10 euros.



Rendibilitat a la baixa

L'any passat, que va ser de rècord –al novembre es va superar el guarisme històrics dels 5 milions de visitants a la província–, els ingressos que els empresaris obtenien per cada habitació no van parar de créixer, mes a mes, des del gener, amb percentatges que oscil·laven del 9,42 al 18,31%; aquesta tendència positiva, però, es va trencar en sec a l'octubre, quan la situació política a Catalunya entrava en ebullició amb la celebració del referèndum inconstitucional d'independència; aleshores, els ingressos per habitació venuda queien un 2,84%; al novembre ho feien un 1,69% i, al desembre, un 10,06. El gener i febrer passats el sector va revertir la caiguda de preus (van créixer un 3,98 i un 2,42% respectivament), però al març va entrar, de nou, en una dinàmica negativa (-4,88%) que s'ha mantingut inalterable fins a l'agost, amb descensos superiors al 6%, com el registrat el mes de juny passat.



Menys estrangers

El darrer informe de l'INE apunta a una frenada de l'arribada de turistes estrangers, que decreixen un 0,51% a l'agost i un 2,22% al juliol; al mateix temps, les pernoctacions de visitants d'altres països també baixen respecte a l'estiu de l'any passat: un 2,54% a l'agost i un 2,69% al juliol. En aquest context i amb les estadístiques oficials a la mà, la consulta independentista de l'ocubre del 2017 no va tenir cap efecte sobre l'arribada de turistes estrangers: així les coses, a Girona en van venir un 4,87% més que a l'octubre del 2016; també van comprar un 2,33% més de nits.



Menys espanyols

De turistes procedents de la resta de l'Estat, en canvi, a l'agost passat en van venir un 3,66% més; en la mateixa línia, els visitants espanyols van contractar un 2,87% més de nits. Aquest comportament positiu, però, no es repeteix al juliol: aleshores els hotels de Girona va acollir un 1,45% menys de visitants procedents d'altres comunitats autònomes; les reserves de nits d'hotel per part d'aquests clients van disminuir un 1,11%.



Menys madrilenys

I si l'agost del 2017 els madrilenys representaven el 5,95% del total de visitants allotjats en hotels gironins, a l'agost de 2018 la proporció baixava fins al 5,50%. Pel que fa a l'ocupació, el mes passat es va situar, a Girona, en el 79,64%, una mica per sobre de l'agost del 2017 (79,15%); al juliol va ser del 70,18%, tres punts menys que el del 2017 (73,23%).