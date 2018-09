Buch presenta el candidat de JuntsxCatalunya a Santa Pau

El conseller d'Interior, Miquel Buch, va visitar Santa Pau, el darrer cap de setmana, per fer la conferència: Reptes i seguretat en el món local al segle XXI.

Buch va aprofitar per presentar el candidat de Junts per Catalunya a l'alcaldia de Santa Pau a les pròximes eleccions municipals, David Nájera.

El candidat va plantejar una situació de robatoris viscuda al barri de Ca la Guapa pel febrer i que tenia l'origen en una banda albanokosovar que va ser detinguda pels Mossos d'Esquadra fa poc.

Això no obstant, en el període dels robatoris els veïns es van reunir per tal de posar instruments de seguretat al barri, com ara càmeres.