Calen 15.000 persones per a la cadena humana que unirà Sant Julià de Ramis i Aiguaviva per commemorar l'1-O

Una cadena humana unirà cinc poblacions de les comarques gironines per commemorar l'1-O. Es farà el 7 d'octubre i passarà per alguns dels col·legis electorals on hi va haver càrregues policials pel referèndum. L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) calcula que calen unes 15.000 persones per omplir el recorregut de 15 quilòmetres des de Sant Julià de Ramis fins a Aiguaviva passant per Sarrià de Ter, Girona i Vilablareix.

"L'inici serà al primer col·legi que va viure la repressió, Sant Julià de Ramis, i acabarà a Aiguaviva on per la tarda les forces policials van estroncar un dinar popular i van llançar gasos lacrimògens", ha explicat el coordinador de l'ANC al Gironès, Joan Carles Bonet. Fins al moment, unes 1.500 persones ja s'han inscrit a través del web femnevia.assemblea.cat.