Ciutadans demana un major «reforç policial» a la província

El portaveu provincial de Ciutadans (Cs) a Girona i diputat al Parlament de Catalunya, Jean Castel, va anunciar ahir que espera «poder tenir el suport de la resta de grups parlamentaris» en les tres propostes de resolució parlamentària que es debatran demà a la Comissió d'Interior i que tenen per objecte dotar de més efectius policials la província de Girona i la realització d'operatius específics per «combatre les bandes organitzades». Castel va fer aquestes declaracions en el transcurs d'una roda de premsa celebrada a la seu de Ciutadans a Girona a la que també hi va assistir el diputat provincial i portaveu a l'Ajuntament de Figueres, Héctor Amelló, ja que la capital alt-empordanesa va registrar, entre gener i juny, «un augment del 23% en el nombre de delictes respecte a l'any anterior».

«Els índexs del Ministeri d'Interior ens indiquen que tenim tres municipis a la nostra província que encapçalen l'augment dels fets delictius», va afirmar Castel en referència a Blanes, Olot i Figueres, recordant que «no s'han convocat places» de policia autonòmica des de l'any 2011, mentre que a tota la província han augmentat els fets delictius «un 11% en els darrers sis mesos».